Νέα Υόρκη: Έκρηξη στην Times Square – Τουρίστες έτρεχαν πανικόβλητοι – ΒΙΝΤΕΟ

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται σήμερα από βίντεο με τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι προκειμένου να απομακρυνθούν από την Time Square.

Η έκρηξη που τρομοκράτησε τους εκατοντάδες περαστικούς στο κέντρο της Νέας Υόρκης προερχόταν από τα φρεάτια της πόλης, όπου είχαν ξεσπάσεις τρεις εστίες φωτιάς.

A large bang, caused by a manhole explosion creates panic in Times Square.

43rd & Broadway was closed off by the NYPD as they investigate the situation. #Manhattan #TimeSquare #nyc #newyorkcity #manhole #fdny#nypd #BreakingNews pic.twitter.com/kVrIZ2E5gj

— NY Actions (@NY_ACTIONS) April 10, 2022