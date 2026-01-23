Νέα Υόρκη: Ελάφι εισέβαλε σε τράπεζα από το... παράθυρο

Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη ακινητοποίησαν και στην συνέχεια απελευθέρωσαν ελάφι που παγιδεύτηκε μέσα σε τράπεζα, αφού εισέβαλε στο κτίριο σπάζοντας παράθυρο του ισογείου.

Σε πλάνα από κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Σάφολκ, οι αστυνομικοί φαίνονται να μπαίνουν στον χώρο από το σπασμένο παράθυρο και να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν το ελάφι. Το ζώο αντιστεκόταν έντονα μέχρι τη στιγμή που οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν ένα σκοινί γύρω από τα κέρατά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε συναγερμό διάρρηξης σε τράπεζα στην περιοχή Ridge και βρέθηκαν αντιμέτωποι με «έναν απρόσμενο εισβολέα», ο οποίος αναγνωρίστηκε ως αρσενικό ελάφι που είχε σπάσει το παράθυρο και μπήκε στην τράπεζα.

Στην ίδια ανακοίνωση το αστυνομικό τμήμα αναφέρει, «καθώς το ελάφι προσπαθούσε να διαφύγει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν με ασφάλεια και να το οδηγήσουν ξανά στην ελευθερία», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Αν και πολλοί αμφισβήτησαν το βίντεο λέγοντας πως είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του.

