Νέα υποχώρηση στην επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου – Σε χαμηλό 10ετιας το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο με βάση τα στοιχεία αυτά «η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)».

19 Οκτ. 2025 23:01
Pelop News

Παραμένει δύσκολη η κατάσταση με τη στάθμη του νερού στη λίμνη του Μόρνου καθώς τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου της ιστοσελίδας meteo.gr δείχνουν νέα υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος «η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ)».

H επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)

Ειδικά, τέλος, για τις βροχοπτώσεις ο κ. Λαγουβάρδος σημειώνει πως «παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών».
