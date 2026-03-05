Νέα υπόθεση κατασκοπείας: Προσήχθη Ιρακινός ύποπτος, φέρεται να φωτογράφιζε την αεροπορική βάση των Μεγάρων

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα νέο περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές σήμερα (5/3/2026) το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα έξω από την αεροπορική βάση των Μεγάρων.

Αστικό λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο, δυο επιβάτες τραυματίες

Ο άνδρας φέρεται να τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο, τόσο από ιδιωτικές όσο και από στρατιωτικές δραστηριότητες, επικεντρωμένος στη στιγμή της απογείωσης αεροσκαφών.

Την καταγγελία έκανε ένας πολίτης και στη συνέχεια ο ύποπτος προσεγγίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές. Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Ιρακινός, γεννηθείς το 2003, είναι πιλότος σε ιδιωτική σχολή πτήσεων. Παρά την προσαγωγή του στο τμήμα Μεγάρων, οι αρχές δεν φαίνεται να εντόπισαν κάτι επιβαρυντικό και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



