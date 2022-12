Νέα Ζηλανδία: Γονείς αρνούνται να χορηγηθεί «εμβολιασμένο» αίμα στο παιδί τους – Κινδυνεύει αν δε χειρουργηθεί άμεσα

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του κορονοϊού και δύο από το πρώτο εμβόλιο, η παραπληροφόρηση εξακολουθεί να εκδηλώνεται με απροσδόκητους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση του ζευγαριού από τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο αρνείται να επιτρέψει στον μικρό γιο του να υποβληθεί σε μία – απαραίτητη για την επιβίωσή του – καρδιοχειρουργική επέμβαση χρησιμοποιώντας αίμα από άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19.

Το 4 μηνών παιδί είναι, σύμφωνα με τους New York Times, σοβαρά άρρωστο με στένωση της πνευμονικής βαλβίδας. Η μητέρα του αγοριού λέει ότι θέλει η εγχείρηση του γιου της να γίνει χωρίς καθυστέρηση, αλλά απαίτησε να χρησιμοποιηθεί «ασφαλές αίμα», με τον δικηγόρο της να λέει ότι η οικογένεια ανησυχεί για το αίμα που περιέχει ίχνη εμβολίων που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία mRNA.

Το αίτημά τους απορρίφθηκε καθώς τα νοσοκομεία στη Νέα Ζηλανδία δεν διαχωρίζουν το αίμα των εμβολιασμένων από αυτό των μη εμβολιασμένων.

Οι Αρχές στη χώρα ζήτησαν από τη δικαιοσύνη να τους δοθεί μερική κηδεμονία του βρέφους. Αν το δικαστήριο δεχθεί το αίτημά τους, οι γονείς θα εξακολουθήσουν να είναι οι κηδεμόνες του βρέφους, αλλά δεν θα μπορούν να λαμβάνουν ιατρικές αποφάσεις για αυτό.

Οι υγειονομικές αρχές εξήγησαν ότι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη «έχοντας υπόψη μας το συμφέρον του βρέφους» και έπειτα «από μακρές συζητήσεις» με την οικογένεια καθώς σύμφωνα με δικηγόρο των Αρχών το μωρό γίνεται «όλο και πιο άρρωστο σε κάθε χτύπο της καρδιάς του».

Η διαμάχη ανάμεσα στους γονείς του παιδιού και τις Αρχές της χώρας έχει «προκαλέσει έξαρση της ρητορικής μίσους σε πλατφόρμες όπου οι θεωρίες συνωμοσίας οργιάζουν» δήλωσε η Sanjana Hattotuwa, ερευνήτρια στο Disinformation Project, μια ομάδα παρακολούθησης της Νέας Ζηλανδίας.

Η οικογένεια του άρρωστου βρέφους και οι υποστηρικτές τους, συμπεριλαμβανομένου ενός συντηρητικού πολιτικού της χώρας, επιμένουν ότι η κρατική παρέμβαση είναι περιττή λόγω της προθυμίας των μη εμβολιασμένων δοτών να προσφέρουν αίμα.

A New Zealand couple has refused to allow their infant son to undergo heart surgery using blood from people vaccinated against Covid. The country's health service is now seeking temporary custody to get him the lifesaving operation. https://t.co/qMcDw0fy0Q

— The New York Times (@nytimes) December 5, 2022