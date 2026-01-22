Νέα Ζηλανδία: Κατολίσθηση «έθαψε» καταυλισμό, αγνοούνται άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά

Κατολίσθηση έπληξε σήμερα το πρωί καταυλισμό στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, με αποτέλεσμα να αγνοούνται αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η λάσπη από τις έντονες βροχοπτώσεις θάβει και συνθλίβει τροχόσπιτα και εγκαταστάσεις του καταυλισμού, σε περιοχή δημοφιλή για τουρίστες και περιπατητές, κοντά στο ανενεργό ηφαίστειο που θεωρείται ιερός τόπος για τους Μαορί. Φωτογραφίες και βίντεο από νεοζηλανδικά ΜΜΕ δείχνουν τεράστιες ποσότητες λάσπης να έχουν καλύψει τμήμα του χώρου.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν σε σωστικά συνεργεία ότι άκουσαν φωνές από τα συντρίμμια. Αρχικά, διασώστες εντόπισαν φωνές παγιδευμένων, ωστόσο αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν λόγω κινδύνου νέας κατολίσθησης. Όταν επέστρεψαν, δεν άκουγαν πλέον εκκλήσεις για βοήθεια.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε επιτόπου ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είναι «μονοψήφιος», χωρίς να δώσει ακριβή στοιχεία, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «είναι ακόμη πιθανό να βρούμε κάποιον ζωντανό».

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο αξιωματικός Γουίλιαμ Πάικ τόνισε ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται υπό δύσκολες συνθήκες.

Η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή Τάιρανγκα είναι η πιο έντονη από το 1910, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία: σε 24 ώρες έπεσαν 274 χιλιοστά βροχής.

Στον κοντινό Κόλπο Γουέλκαμ, κατολίσθηση έθαψε σπίτι, με αποτέλεσμα δύο ανθρώπους να αγνοούνται και έναν να τραυματιστεί σοβαρά. Παράλληλα, στη Γουόρκγουορθ, βόρεια του Όκλαντ, η αστυνομία ανέστειλε την επιχείρηση εντοπισμού ενός άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά πλημμύρας.

Σε πέντε περιοχές του Βόρειου Νησιού παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

