Νέα Ζηλανδία: Μητέρα σκότωσε τα παιδιά της και έκρυψε τα πτώματά τους σε βαλίτσες για χρόνια

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Νέα Ζηλανδία και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.

23 Σεπ. 2025 9:51
Pelop News

Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας έκρινε ένοχη τη Χακιούνγκ Λι για τη δολοφονία των δύο θυγατέρων της, ηλικίας 6 και 8 ετών, και για την απόκρυψη των σορών τους μέσα σε βαλίτσες για χρόνια. Τα πτώματα των παιδιών βρέθηκαν τον Αύγουστο του 2022 σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στο Όκλαντ, τέσσερα χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα.

Η Λι, η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της από καρκίνο επτά μήνες νωρίτερα, είχε δολοφονήσει τα παιδιά της τον Ιούνιο του 2018. Αμέσως μετά, διέφυγε στη Νότια Κορέα και άλλαξε το όνομά της, προσπαθώντας να αποφύγει τη δικαιοσύνη. Τελικά, εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία το Νοέμβριο του 2022 και αντιμετώπισε τις κατηγορίες της στο Ανώτατο Δικαστήριο του Όκλαντ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι απέρριψαν την υπερασπιστική γραμμή της Λι περί ψυχικής αστάθειας, καταλήγοντας σε ομόφωνη απόφαση ενοχής μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Η 45χρονη, γεννημένη στη Νότια Κορέα, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι ήταν σε κατάσταση παραφροσύνης τη στιγμή των φόνων.

