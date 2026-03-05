Νέα ζωή για το παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών: Πολιτιστικός κόμβος και ψηφιακό κέντρο στην Άνω πόλη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου στην Πάτρα. Ο χώρος αναμένεται να μετατραπεί σε σύγχρονο εκθεσιακό και μουσειακό κέντρο με ψηφιακές υποδομές για τη διάσωση και ανάδειξη της οπτικοακουστικής κληρονομιάς της πόλης.

Νέα ζωή για το παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών: Πολιτιστικός κόμβος και ψηφιακό κέντρο στην Άνω πόλη
05 Μαρ. 2026 11:47
Pelop News

Ο Δήμος Πατρέων δίνει ζωή σε ένα ακόμη ιστορικό κτήριο – τοπόσημο για την πόλη.

Σε πλήρη  εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής και αναστήλωσης του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου το οποίο ετοιμάζεται να αρχίζει έναν νέο κύκλο ζωής ως σύγχρονος εκθεσιακός – μουσειακός χώρος και ψηφιακό κέντρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς της Πάτρας.

Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός ζωντανού πυρήνα πολιτισμού που θα συνδυάζει την εκθεσιακή προβολή υψηλής αισθητικής με τη χρήση νέων τεχνολογιών με μία δομή για τη συλλογή, διάσωση, μελέτη, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση της ιστορίας της πόλης.

Το κτηριακό συγκρότημα θα μετατραπεί σε έναν πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο που θα περιλαμβάνει  ψηφιακό κέντρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς, εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας, μικρό Συνεδριακό Κέντρο, χώρους πολλαπλών χρήσεων, γραφεία, καφέ – εστιατόριο και βοηθητικούς χώρους.

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2027 και μαζί με τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή θα δώσει νέα πνοή στην Άνω πόλη.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 10.696.860 ευρώ, ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη συνέχεια εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Νέα ζωή για το παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών: Πολιτιστικός κόμβος και ψηφιακό κέντρο στην Άνω πόλη

 ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  1. Στο υπόγειο της πτέρυγας Hansen θα λειτουργήσουν εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας στο Δυτικό τμήμα, ενώ στο Ανατολικό θα λειτουργήσει το Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς της Πόλης.
  2. Στο ισόγειο της πτέρυγας Hansen, το δυτικό τμήμα παραμένει εκθεσιακός χώρος, ενώ το ανατολικό μετατρέπεται σε Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς όπως και το βόρειο και το ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος.
  3. Στη βόρειο – βορειοδυτική πλευρά του συγκροτήματος στο ισόγειο κτήριο και στον όροφο θα λειτουργήσει, όλο το κτήριο ως χώρος εστίασης (καφέ – εστιατόριο).
  4. Δυτικά στο ισόγειο κτήριο θα λειτουργήσει αίθουσα μικρού συνεδριακού κέντρου.

Επίσης θα αξιοποιηθεί ο αύλειος χώρος των 1.200,00 μ2 ως χώρος διαλέξεων, μουσικών εκδηλώσεων, προβολών κ.λπ.

Η αρχιτεκτονική μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την μετατροπή των υφιστάμενων χώρων σε κατάλληλους για την φιλοξενία των νέων χρήσεων όπως π.χ. αλλαγή κουφωμάτων, νέα δάπεδα, ψευδοροφές, εξοπλισμοί κ.λπ.

Νέα ζωή για το παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών: Πολιτιστικός κόμβος και ψηφιακό κέντρο στην Άνω πόλη

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Το κτηριακό συγκρότημα που δεσπόζει στην Άνω πόλη, θεμελιώθηκε το 1857  με τα σχέδια του Δανού Αρχιτέκτονα Th. Hansen και στέγασε το Δημοτικό Νοσοκομείο της πόλης  ενώ το 1924 ανακαινίστηκε, απέκτησε περίφραξη και κηπάριο στο αίθριο, με δαπάνες του γιατρού Χρ. Κορύλλου.

Λειτούργησε ως Νοσοκομείο της πόλης έως το 1972, που οι λειτουργίες του μεταφέρθηκαν σε νέο κτήριο.

Το 1984 πέρασε στην κυριότητα του Δήμου και από το 1994 στέγασε  υπηρεσίες του πολιτιστικού τομέα  ενώ η μπροστινή πτέρυγα λειτούργησε ως χώρος εκθέσεων και εκδηλώσεων στεγάζοντας και το Λαογραφικό Μουσείο.

Σήμερα η  αναγέννηση του κτηρίου  δεν αποτελεί μόνο μία αρχιτεκτονική αποκατάσταση αλλά μία επένδυση στη μνήμη  και το μέλλον της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα
13:41 σπιράλ: «Ακέφαλο για έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας – Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και το 2026»
13:39 Γ’ Εθνική: Αναβλήθηκε η κλήρωση play offs και play outs
13:37 «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι
13:34 «Yunan»: Η βραβευμένη ταινία του Ameer Fakher Eldin προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
13:30 Αστικό λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο, δυο επιβάτες τραυματίες
13:28 Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων
13:23 Υπόθεση Μουρτζούκου: Οι ψυχίατροι κρίνουν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της – Κόλαφος το πόρισμα
13:17 Ο Mikeius φέρνει την παράσταση «Incorrect» στην Πάτρα
13:14 Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα στο Φυσικό Αέριο! Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ
13:08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ
13:07 «Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά» ο Ακύλας για τα προγνωστικά στα στοιχήματα της Eurovision
13:04 Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου
13:00 Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας Φίλιππος Παπαγεωργίου στην “Π”: «Χρειάζεται επανεκκίνηση»
12:59 ΑΑΔΕ: Οφειλές και πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας
12:53 Αμαλιάδα: Ξεκινά το νέο Διοικητήριο στη Σοχιά – «Πράσινο φως» για το έργο άνω των 6 εκατ. ευρώ
12:50 Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
12:46 Πατρινό Καρναβάλι: 1.300 μαθητές και ενήλικες γνώρισαν στο Πετρωτό πώς φτιάχνονται τα άρματα
12:37 Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
12:32 Συναγερμός στην Κύπρο: Μήνυμα στους κατοίκους στο Ακρωτήρι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ