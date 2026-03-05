Νέα ζωή για το παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών: Πολιτιστικός κόμβος και ψηφιακό κέντρο στην Άνω πόλη

Ο Δήμος Πατρέων δίνει ζωή σε ένα ακόμη ιστορικό κτήριο – τοπόσημο για την πόλη.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής και αναστήλωσης του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου το οποίο ετοιμάζεται να αρχίζει έναν νέο κύκλο ζωής ως σύγχρονος εκθεσιακός – μουσειακός χώρος και ψηφιακό κέντρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς της Πάτρας.

Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός ζωντανού πυρήνα πολιτισμού που θα συνδυάζει την εκθεσιακή προβολή υψηλής αισθητικής με τη χρήση νέων τεχνολογιών με μία δομή για τη συλλογή, διάσωση, μελέτη, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση της ιστορίας της πόλης.

Το κτηριακό συγκρότημα θα μετατραπεί σε έναν πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο που θα περιλαμβάνει ψηφιακό κέντρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς, εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας, μικρό Συνεδριακό Κέντρο, χώρους πολλαπλών χρήσεων, γραφεία, καφέ – εστιατόριο και βοηθητικούς χώρους.

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2027 και μαζί με τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή θα δώσει νέα πνοή στην Άνω πόλη.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 10.696.860 ευρώ, ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Στο υπόγειο της πτέρυγας Hansen θα λειτουργήσουν εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας στο Δυτικό τμήμα, ενώ στο Ανατολικό θα λειτουργήσει το Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς της Πόλης. Στο ισόγειο της πτέρυγας Hansen, το δυτικό τμήμα παραμένει εκθεσιακός χώρος, ενώ το ανατολικό μετατρέπεται σε Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς όπως και το βόρειο και το ανατολικό τμήμα του συγκροτήματος. Στη βόρειο – βορειοδυτική πλευρά του συγκροτήματος στο ισόγειο κτήριο και στον όροφο θα λειτουργήσει, όλο το κτήριο ως χώρος εστίασης (καφέ – εστιατόριο). Δυτικά στο ισόγειο κτήριο θα λειτουργήσει αίθουσα μικρού συνεδριακού κέντρου.

Επίσης θα αξιοποιηθεί ο αύλειος χώρος των 1.200,00 μ2 ως χώρος διαλέξεων, μουσικών εκδηλώσεων, προβολών κ.λπ.

Η αρχιτεκτονική μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την μετατροπή των υφιστάμενων χώρων σε κατάλληλους για την φιλοξενία των νέων χρήσεων όπως π.χ. αλλαγή κουφωμάτων, νέα δάπεδα, ψευδοροφές, εξοπλισμοί κ.λπ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Το κτηριακό συγκρότημα που δεσπόζει στην Άνω πόλη, θεμελιώθηκε το 1857 με τα σχέδια του Δανού Αρχιτέκτονα Th. Hansen και στέγασε το Δημοτικό Νοσοκομείο της πόλης ενώ το 1924 ανακαινίστηκε, απέκτησε περίφραξη και κηπάριο στο αίθριο, με δαπάνες του γιατρού Χρ. Κορύλλου.

Λειτούργησε ως Νοσοκομείο της πόλης έως το 1972, που οι λειτουργίες του μεταφέρθηκαν σε νέο κτήριο.

Το 1984 πέρασε στην κυριότητα του Δήμου και από το 1994 στέγασε υπηρεσίες του πολιτιστικού τομέα ενώ η μπροστινή πτέρυγα λειτούργησε ως χώρος εκθέσεων και εκδηλώσεων στεγάζοντας και το Λαογραφικό Μουσείο.

Σήμερα η αναγέννηση του κτηρίου δεν αποτελεί μόνο μία αρχιτεκτονική αποκατάσταση αλλά μία επένδυση στη μνήμη και το μέλλον της πόλης.

