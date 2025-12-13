Νέες απειλές Τραμπ για χερσαίες επιθέσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε δημοσίως το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων κατά κυκλωμάτων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα και άλλες περιοχές, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη περιορίσει τη θαλάσσια διακίνηση και τώρα στρέφονται στη «ξηρά». Οι δηλώσεις του αυξάνουν τη γεωπολιτική ένταση, ενώ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήματα για ενδεχόμενες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων του Καράκας.

Νέες απειλές Τραμπ για χερσαίες επιθέσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών στη Βενεζουέλα
13 Δεκ. 2025 9:24
Pelop News

Τις απειλές του για επιθέσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας επανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις αυτές να ξεκινήσουν άμεσα, λέγοντας πως «θα αρχίσουν να συμβαίνουν» και πως οι χερσαίες επιχειρήσεις «είναι πολύ πιο εύκολες» σε σχέση με τις θαλάσσιες.

«Έχουμε εξαλείψει το 96% των ναρκωτικών που έμπαιναν δια θαλάσσης. Τώρα ξεκινάμε από την ξηρά», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα στοχεύουν «φρικτούς ανθρώπους που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας». Απέφυγε ωστόσο να απαντήσει στο ερώτημα αν η Βενεζουέλα μπορεί να κάνει κάτι για να αποτρέψει μια πιθανή επιχείρηση: «Δεν θέλω να το πω αυτό», σημείωσε.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χτυπημάτων με στόχο τη διακοπή της διακίνησης ναρκωτικών μέσω χερσαίων διαδρομών και συνοριακών περασμάτων, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της αντιναρκωτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κατασχέσουν πρόσθετα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλησε να τοποθετηθεί, δηλώνοντας: «Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:24 Νεκρός στα 60 του ο Peter Greene στη Νέα Υόρκη: Θρήνος για τον ηθοποιό του Pulp Fiction και του The Mask
10:12 Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη: Silver Alert και έρευνες σε πλήρη εξέλιξη
10:08 Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης
10:00 «Εχασε 15 χρόνια η Πάτρα για το τρένο»: Ο Δημήτρης Σαρδελιάνος χαρακτηρίζει «ρεαλιστική λύση» το σχέδιο Κυρανάκη
9:49 ΖΩΝΤΑΝΑ Στη δεύτερη μέρα η μάχη του Προϋπολογισμού 2026: Σειρά υπουργών στο βήμα της Βουλής
9:48 Εντατικοί έλεγχοι για το Δώρο Χριστουγέννων και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας – Σε πλήρη ανάπτυξη η Επιθεώρηση Εργασίας
9:36 Ημέρα μνήμης στα Καλάβρυτα: Με Τασούλα οι εορτασμοί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
9:32 Πάτρα: Επίθεση σε διανομέα στη Γούβα – Ληστεία, απειλές και καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.
9:24 Νέες απειλές Τραμπ για χερσαίες επιθέσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών στη Βενεζουέλα
9:17 Αγωνία για 11 οικογένειες στην Ελλάδα με παιδιά από τον Δανό δότη – Τα κενά στους γενετικούς ελέγχους και υψηλοί κίνδυνοι
9:12 Συντάξεις, επιδόματα και Δώρο Χριστουγέννων: Ποιες παροχές έρχονται νωρίτερα, όλες οι ημερομηνίες
9:00 Ανάπτυξη που πνίγεται
8:55 Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή διώξεων και voucher για όσους κινδυνεύουν – Ανάσα για χιλιάδες επαγγελματίες και νοικοκυριά
8:55 Καιρός: Ψυχρή εισβολή και τοπικές βροχές σήμερα – Πού αλλάζει το σκηνικό, η πρόβλεψη για την Πάτρα
8:55 Στο Βερολίνο ο απεσταλμένος Τραμπ: Πιέσεις στο Κίεβο για εδαφικές υποχωρήσεις και αντιδράσεις στην Ευρώπη
8:55 Φοινικούντα: Ο αδελφός του δεύτερου θύματος «σπάει τη σιωπή» – Υποψίες, απόπειρες και η άγνοια της οικογένειας για τις εξελίξεις
8:55 Συνάντηση κάτω από πίεση: Η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες, τα μπλόκα απαντούν με κλιμάκωση
8:40 Μεταμόσχευση Μαλλιών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν αποφασίσεις
23:57 «Θα μιλήσω μαζί του, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», ο Σλοτ για Σαλάχ
23:21 «Δεν με ενόχλησε» ο Τερλέγκας για τον χαρακτηρισμό «σκυλάς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ