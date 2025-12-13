Νέες απειλές Τραμπ για χερσαίες επιθέσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Τις απειλές του για επιθέσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας επανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις αυτές να ξεκινήσουν άμεσα, λέγοντας πως «θα αρχίσουν να συμβαίνουν» και πως οι χερσαίες επιχειρήσεις «είναι πολύ πιο εύκολες» σε σχέση με τις θαλάσσιες.

«Έχουμε εξαλείψει το 96% των ναρκωτικών που έμπαιναν δια θαλάσσης. Τώρα ξεκινάμε από την ξηρά», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα στοχεύουν «φρικτούς ανθρώπους που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας». Απέφυγε ωστόσο να απαντήσει στο ερώτημα αν η Βενεζουέλα μπορεί να κάνει κάτι για να αποτρέψει μια πιθανή επιχείρηση: «Δεν θέλω να το πω αυτό», σημείωσε.

Trump: We knocked out 96% of the drugs coming in by water. Now we are starting by land, land is a lot easier. That is going to start happening. pic.twitter.com/IoFzbNO28y — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χτυπημάτων με στόχο τη διακοπή της διακίνησης ναρκωτικών μέσω χερσαίων διαδρομών και συνοριακών περασμάτων, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της αντιναρκωτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Trump: It is not only land strikes on Venezuela. It is land strikes on horrible people that are bringing in drugs and killing our people. pic.twitter.com/Xm5OPS2WGk — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κατασχέσουν πρόσθετα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλησε να τοποθετηθεί, δηλώνοντας: «Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί».

