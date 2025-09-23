Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»

Συνεχίζονται οι σοκαριστικές καταγγελίες γύρω από την υπόθεση Μουρτζούκου, με τη γιαγιά του Παναγιωτάκη να αποκαλύπτει στην τηλεόραση νέες λεπτομέρειες για την παραβατική της δράση.

23 Σεπ. 2025 14:41
Pelop News

Νέες αποκαλύψεις για τη ζωή και τη δράση της Ειρήνης Μουρτζούκου έκανε η γιαγιά του Παναγιωτάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η ίδια ισχυρίστηκε ότι η Μουρτζούκου διακινούσε ναρκωτικά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δίνει ουσίες σε αστυνομικό.

«Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό και όταν δεν είχε, του έδινε… ντεπόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε βοηθήσει την οικογένεια σε διάφορες υποθέσεις και αιτήματα, ακόμη και για διπλώματα.

Αν και αρχικά εμφανίστηκε διστακτική να μιλήσει, τελικά η γιαγιά του Παναγιωτάκη αποκάλυψε τις πληροφορίες, υπογραμμίζοντας πως όλα αυτά τα έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία: «Όλα αυτά τα έχω πει στη ΓΑΔΑ», σημείωσε.
