Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»

Νέες αποκαλύψεις για τη ζωή και τη δράση της Ειρήνης Μουρτζούκου έκανε η γιαγιά του Παναγιωτάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η ίδια ισχυρίστηκε ότι η Μουρτζούκου διακινούσε ναρκωτικά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δίνει ουσίες σε αστυνομικό.

«Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό και όταν δεν είχε, του έδινε… ντεπόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε βοηθήσει την οικογένεια σε διάφορες υποθέσεις και αιτήματα, ακόμη και για διπλώματα.

Αν και αρχικά εμφανίστηκε διστακτική να μιλήσει, τελικά η γιαγιά του Παναγιωτάκη αποκάλυψε τις πληροφορίες, υπογραμμίζοντας πως όλα αυτά τα έχει ήδη καταθέσει στην αστυνομία: «Όλα αυτά τα έχω πει στη ΓΑΔΑ», σημείωσε.





