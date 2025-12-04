Νέες αποκαλύψεις για τη φρικτή δολοφονία του Ρώσου κρυπτομεγιστάνα στα ΗΑΕ: Βασανιστήρια για κωδικούς εκατομμυρίων -Το ζευγάρι βρέθηκε θαμμένο στην έρημο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την υπόθεση της αποτρόπαιης δολοφονίας του Ρομάν Νόβακ, γνωστού για τη δραστηριότητά του στα κρυπτονομίσματα, και της συζύγου του Άννα. Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε ερημική περιοχή, θαμμένο μέσα σε τσιμέντο, εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για άγρια βασανιστήρια, με στόχο την απόσπαση κωδικών που σχετίζονταν με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail και πληροφορίες από τοπικά μέσα, το ζευγάρι απήχθη στις αρχές Οκτωβρίου και βρέθηκε νεκρό έναν μήνα αργότερα, ύστερα από εκτεταμένη έρευνα σε ερημική περιοχή στα σύνορα με το Ομάν. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν θαμμένες μέσα σε τσιμέντο, ενώ οι δράστες φέρεται να είχαν πρώτα υποχρεώσει τον έναν να παρακολουθήσει τον βασανισμό του άλλου.

Η ρωσική εφημερίδα Komsomolskaya Pravda, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα, αναφέρει ότι οι απαγωγείς φέρεται να βασάνισαν το ζευγάρι προκειμένου να αποσπάσουν τους κωδικούς πρόσβασης σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, όταν οι κωδικοί δόθηκαν, οι λογαριασμοί ήταν άδειοι – γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οδήγησε στη δολοφονία τους.

Τα τοπικά μέσα σημειώνουν ότι μετά τη δολοφονία οι δράστες τοποθέτησαν τα πτώματα σε σακούλες και χρησιμοποίησαν διαλυτικό, επιχειρώντας να επιταχύνουν τη διάλυση των σορών και να εξαλείψουν ίχνη DNA.

Ο Νόβακ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ρωσικές Αρχές, καθώς είχε καταδικαστεί το 2020 για απάτη, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με αναστολή. Μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου δημιούργησε την εφαρμογή κρυπτονομισμάτων Fintopio. Το εγχείρημα φέρεται να συγκέντρωσε επενδύσεις που αγγίζουν τα 433 εκατ. ευρώ, πριν ο επιχειρηματίας κατηγορηθεί εκ νέου για εξαπάτηση. Το ποσό αυτό θεωρείται ότι αποτέλεσε το κίνητρο της απαγωγής.

Η εξαφάνισή τους δηλώθηκε όταν συγγενείς ενημέρωσαν τις Αρχές του Ντουμπάι για την αιφνίδια διακοπή επικοινωνίας. Τα κινητά τους τηλέφωνα έδωσαν τελευταίο σήμα στα σύνορα με το Ομάν, όπου εντοπίστηκαν στη συνέχεια και οι σοροί.

Ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται ανάμεσα στους δράστες να βρίσκονται εξαπατημένοι επενδυτές του Νόβακ, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις επίσημες Αρχές των ΗΑΕ.

Ήδη έχουν γίνει τρεις συλλήψεις στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, μετά την επιστροφή των υπόπτων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η έρευνα συνεχίζεται τόσο στα ΗΑΕ όσο και στη Ρωσία, με στόχο τη διαλεύκανση του οικονομικού και εγκληματικού σκέλους της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



