Νέες αποκαλύψεις για την «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Μαύρος τζόγος με εκατομμύρια

Το απύθμενο θράσος και η αίσθηση της ατιμωρησίας είναι οι κύριοι λόγοι που τα μέλη της παράνομης «Ομοσπονδίας» των κουλοχέρηδων έπεσαν στη φάκα των διωκτικών αρχών.

Ανεπίσημα κάποια από τα αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης (ανάμεσά τους και ο προφυλακισμένος 55χρονος Πατρινός) είχαν προειδοποιηθεί από στελέχη νόμιμων εταιρειών τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα ο Πατρινός, σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», είχε δεχθεί συμβουλές προ δύο χρόνων να διακόψει την έκνομη δράση του και να μην εγκαθιστά παράνομα λογισμικά σε δεκάδες καταστήματα της Αττικής. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του τη σύσταση…

ΑΠΛΗΣΤΙΑ

Το απύθμενο θράσος αφορά έναν εκ των 7 «συναρχηγών» της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επί 8 χρόνια τουλάχιστον αποκόμιζε τεράστια κέρδη από τη χρήση εκατοντάδων κουλοχέρηδων, που απέδιδαν μόλις το 7% του τζίρου στους πελάτες, αντί του νόμιμου που είναι άνω του 80%.

Ο εν λόγω Αθηναίος «συναρχηγός» λειτουργούσε τρία καταστήματα με κουλοχέρηδες σε διάφορους δήμους της Αττικής (στα δύο ήταν «αφανής» ιδιοκτήτης), ενώ παράλληλα διατηρούσε και πρακτορείο ΟΠΑΠ! Ηταν δηλαδή κατά το ήμισυ νόμιμος και κατά το ήμισυ παράνομος! Είχε δε, τη δυνατότητα να «κάνει παιχνίδι» με κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ, τα οποία εξαργύρωνε με χρήματα από τα παράνομα καταστήματα του και μετέπειτα «πωλούσε» τα κερδισμένα δελτία σε παίκτες που είχαν ανάγκη να καλύψουν φορολογικές «τρύπες».

«ΑΡΡΩΣΤΟΙ»

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη δικογραφία σε αλλεπάλληλα φαινόμενα εξάρτησης πελατών από τον παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο. Σύμφωνα με κατάθεση, ένας πελάτης παραπονέθηκε ότι σε διάστημα ενός μήνα είχε χάσει 13.000 ευρώ και τότε ο ιδιοκτήτης του έδωσε… 50 ευρώ για να συνεχίσει να παίζει.

Αλλος πελάτης κατέθεσε ότι γνώριζαν όλοι πως το αποδιδόμενο κέρδος των κουλοχέρηδων ήταν μηδαμινό, αλλά λόγω της εξαρτημένης σχέσης τους, συνέχιζαν να «ταΐζουν» το μηχάνημα.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία η εξής φράση: «Δεν είμαστε…., άρρωστοι είμαστε»!

54 ΔΙΣΚΟΙ

Η Οικονομική Αστυνομία, με τη συνδρομή της Ασφάλειας Πάτρας και Αγρινίου, για να εξαρθρώσει την εγκληματική οργάνωση χρειάστηκε να εξασφαλίσει 9 βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας, βάσει των οποίων κατέστη δυνατή η άρση του απορρήτου (επικοινωνιών, τραπεζικό, φορολογικό) δεκάδων ατόμων του πολυδαίδαλου κυκλώματος. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν είναι χαρακτηριστικό ότι καταγράφηκαν σε 54 ψηφιακούς δίσκους και χρειάστηκε αρκετό διάστημα για να «αποκωδικοποιηθούν» παραπλανητικές συνομιλίες.

Ενδεικτικά: «Εχει κάτι το γραμματοκιβώτιο». «Το παράθυρο τι έχει;». Εννοούσαν, φυσικά, αν υπάρχουν κέρδη από τα παράνομα διεξαχθέντα τυχερά παιχνίδια.

ΔΟΛΛΑΡΙΑ-ΛΙΡΕΣ

Οι διωκτικές αρχές για να καταφέρουν αυτό το συντριπτικό κτύπημα (ως γνωστόν έχουν προφυλακιστεί 7 άτομα που θεωρούνται «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 137) συνεργάστηκαν με την ΕΕΕΠ, τον ΟΠΑΠ, με νόμιμες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, αλλά και με ξένες διωκτικές αρχές (Βουλγαρίας, Αλβανίας, Τσεχίας κ.ά.).

Αξίζει δε, να αναφερθεί ότι το κύκλωμα δεν έχει εξαρθρωθεί πλήρως, αφού οι έλεγχοι συνεχίζονται με την συνδρομή της δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και με εταιρείες που διαχειρίζονται εικονικά νομίσματα και ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Και τούτο διότι οι διωκτικές αρχές έχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κάποια από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διακινούν «μαύρο χρήμα» σε ευρώ, δολάρια και λίρες Αγγλίας αλλά και κρυπτονομίσματα!

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Οι ιδιοκτήτης του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Ομονοίας και ελέγχθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, απέστειλε στην «Π» διευκρινιστική επιστολή και διαχωρίζει τους χρόνους νόμιμης και παράνομης λειτουργίας. Το πλήρες κείμενο της επιστολής δημοσιεύεται κατωτέρω:

«Το κατάστημα στην πλατεία Ομονοίας ουδεμία σχέση έχει με τον παράνομο τζόγο. Το κατάστημα λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και σήμερα, με ένα κενό από τον Οκτώβριο του 2024 και για έξι μήνες, όταν επινοικιάστηκε σε εταιρεία της Αθήνας, με σκοπό αν υπήρχε βιωσιμότητα, να αγοραστεί από αυτήν, κάτι που δεν προχώρησε λόγω της επανάχρησης και επανήλθε τον Ιούλιο του 2025 στην εταιρεία μας, που λειτουργούσε από το 2021 και εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα προϊόντα μέχρι σήμερα. Είναι κατάστημα – ίδρυμα πληρωμών, μεταφοράς χρημάτων, εκδόσεων καρτών και συμβεβλημένο με 3 εταιρείες για τα παραπάνω προϊόντα. Επίσης για όλα αυτά έχει την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει άδεια από την ΕΕΕΠ παιγνίων του υπουργείου σαν affiliate και είναι συμβεβλημένη με τρεις νόμιμες στην Ελλάδα διαδικτυακές εταιρείες, λειτουργώντας ως συνεργάτης. Επίσης είναι και ίντερνετ καφέ με όλες της άδειες. Η δικογραφία της Αστυνομίας αφορά τον Μάρτιο του 2025 όταν το κατάστημα ήταν επινοικιασμένο σε Αθηναίο επιχειρηματία και δεν είχε καμία σχέση η εταιρεία μας. Μέχρι σήμερα η εταιρεία μας έχει υποστεί ελέγχους από της αρχές και ουδέποτε είχε πρόβλημα και πρόσφατη ήταν τον Ιούλιο του 2025 και δεν έχει πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία του καταστήματος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



