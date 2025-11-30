Νέες εμπειρίες για τις Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στη Νέα Σμύρνη

Μια νίκη επί του Ολυμπιακού με 17-6 και μία ήττα από τον Αλιμο με 17-14 ήταν τα αποτελέσματα της ομάδας πόλο Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Τα αποτελέσματα αναλυτικά:

– Ολυμπιακός-ΝΕΠ 6-17. Τα 8λεπτα: 1-5, 3-5, 1-3, 1-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Ελ. Τσίγκα 5, Κανά 6, Δελάκη-Μανέτα 1, Αβράμη 1, Πλιακα 4.

– Αλιμος-ΝΕΠ 17-14. Τα 8λεπτα: 6-1, 4-2, 2-5, 5-6. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 3, Δελάκη-Μανέτα 1, Ελ. Τσιγκα 7, Πλιακα 3.

Τα κορίτσια της Σοφίας Μανέτα, επιστρέφουν στη Πάτρα με πολλές πολύτιμες εμπειρίες.

