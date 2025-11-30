Νέες εμπειρίες για τις Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στη Νέα Σμύρνη
Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ αγωνίστηκαν στο τουρνουά πόλο του Πανιωνίου κι επιστρέφουν με πολλές εμπειρίες από το κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.
Μια νίκη επί του Ολυμπιακού με 17-6 και μία ήττα από τον Αλιμο με 17-14 ήταν τα αποτελέσματα της ομάδας πόλο Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Τα αποτελέσματα αναλυτικά:
– Ολυμπιακός-ΝΕΠ 6-17. Τα 8λεπτα: 1-5, 3-5, 1-3, 1-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Ελ. Τσίγκα 5, Κανά 6, Δελάκη-Μανέτα 1, Αβράμη 1, Πλιακα 4.
– Αλιμος-ΝΕΠ 17-14. Τα 8λεπτα: 6-1, 4-2, 2-5, 5-6. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 3, Δελάκη-Μανέτα 1, Ελ. Τσιγκα 7, Πλιακα 3.
Τα κορίτσια της Σοφίας Μανέτα, επιστρέφουν στη Πάτρα με πολλές πολύτιμες εμπειρίες.
