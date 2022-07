Νέες εικόνες της NASA από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb BINTEO

Το τηλεσκόπιο James Webb της NASA δίνει ζωντανά στη δημοσιότητα τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες από την αποστολή του στο διάστημα, μετά την πρώτη φωτογραφία που δημοσιοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης (12.7.2022) και αποκάλυψε μιας γαλαξιακή συστάδας με την πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα εικόνα του πρώιμου σύμπαντος.

Η πρώτη φωτογραφία του τηλεσκόπιου James Webb είναι η «βαθύτερη φωτογραφία του σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ» ανέφερε ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον. Όπως σημείωσε, αυτό που δείχνει η φωτογραφία είναι ένα μέρος του Σύμπαντος, σαν ένας κόκκος άμμου σε απόσταση όση το μήκος ενός χεριού!

Η δημοσιοποίηση από τον Λευό Οίκο της πρώτης υψηλής ευκρίνειας, έγχρωμης εικόνας του Webb πραγματοποιήθηκε την παραμονή μιας μεγαλύτερης δημοσιοποίησης φωτογραφιών και φασματογραφικών δεδομένων που σχεδιάζει να παρουσιάσει την Τρίτη η NASA στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Γκόνταρντ στο Μέριλαντ.

Το κόστους 9 δισ. δολαρίων Webb, το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο που έχει εκτοξευθεί ποτέ στο διάστημα, σχεδιάστηκε για να περιεργαστεί τον κόσμο μέχρι την αυγή του γνωστού σύμπαντος, αναγγέλλοντας μια νέα εποχή αστρονομικών ανακαλύψεων.

Η εικόνα που παρουσίασαν ο Μπάιντεν και ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, δείχνει μια γαλαξιακή συστάδα ηλικίας 4,6 δισ. ετών με την επωνυμία SMACS 0723, η συνδυασμένη μάζα της οποίας λειτουργεί ως ένας «βαρυτικός φακός» μεγεθύνοντας σε μεγάλο βαθμό το φως που έρχεται από πιο μακρινούς γαλαξίες πίσω από αυτήν.

Σε μια συγκλονιστική φωτογραφία του James Webb βλέπουμε 5 γαλαξίες μαζί, οι 4 εκ των οποίων αλληλεπιδρούν!

✋🏼 Galactic high five!

In Webb’s image of Stephan’s Quintet, we see 5 galaxies, 4 of which interact. (The left galaxy is in the foreground!) Webb will revolutionize our knowledge of star formation & gas interactions in these galaxies: https://t.co/tlougFWg8B #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/b2kH1tSyMs

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022