Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ

Θλίψη επικρατεί στο Στρατό Ξηράς μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης με χειροβομβίδες, ένας 19χρονος ΕΠΟΠ, ο Ρ.Γ., έχασε τη ζωή του, ενώ σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ο 39χρονος επιλοχίας Μ.Β., πατέρας δύο παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές, ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί άνω άκρο και πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι από θραύσματα. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Το δυστύχημα φέρεται να συνέβη τη στιγμή που οι δύο πυροτεχνουργοί μετέφεραν οπλισμό και χειροβομβίδες. Από τις πρώτες αναφορές προκύπτει ότι η έκρηξη σημειώθηκε όταν, από λανθασμένο χειρισμό, απασφαλίστηκε αμυντική χειροβομβίδα.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Στρατού επιβεβαιώνει τον θάνατο του 19χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου συναδέλφου του. Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του νεαρού οπλίτη, ενώ ο επιλοχίας παραμένει στο χειρουργείο.

Οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του νεαρού στρατιώτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



