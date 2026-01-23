Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στο Αγρίνιο: Αναφορές σε διαρκή ένταση μεταξύ θύματος και δράστη

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία στο Αγρίνιο, φωτίζοντας πτυχές της σχέσης μεταξύ του θύματος και του φερόμενου ως δράστη, πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Σε τηλεοπτική εκπομπή κατατέθηκαν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για μακροχρόνια ένταση ανάμεσα στον δολοφονημένο κοινοτάρχη, Κώστα Αλεξανδρή, και τον άνδρα που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με όσα υποστηρίχθηκαν, στο χωριό υπήρχε διάχυτη η αντίληψη ότι το θύμα ασκούσε πιέσεις και εκφοβισμό προς τον δράστη, κάτι που, όπως ειπώθηκε, ήταν γνωστό στην τοπική κοινωνία.

Σύζυγος γυναίκας που κατέθεσε ως μάρτυρας ανέφερε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε περίπου δύο μήνες πριν από τη δολοφονία. Όπως περιγράφηκε, το θύμα ακολούθησε με το αυτοκίνητό του τον μετέπειτα δράστη, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και οδήγησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με συγγενικό πρόσωπο, το οποίο φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υπήρχε προηγούμενο έντασης και φόβου.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και άνδρας που δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας των στιγμών που προηγήθηκαν του φονικού. Όπως ανέφερε, τα δύο οχήματα κινούνταν το ένα πίσω από το άλλο, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, δείχνει ότι δεν είχε στηθεί ενέδρα, αλλά ότι το θύμα καταδίωκε τον δράστη.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι βρισκόταν σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από το σημείο του περιστατικού, όταν άκουσε τρεις πυροβολισμούς. Αρχικά, όπως είπε, δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, θεωρώντας ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς σχετικούς με κυνήγι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο δράστης αποχώρησε από το σημείο και επέστρεψε προς το χωριό, δηλώνοντας ότι φοβόταν για τη ζωή του.

Οι μαρτυρίες αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



