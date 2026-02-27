Νέες συνδέσεις επιχειρήσεων στο φυσικό αέριο: Ο αγωγός μπήκε στην Πάτρα

Εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο της ενεργειακής αναβάθμισης της Αχαΐας και της ευρύτερης περιοχής, με αιχμή τα έργα φυσικού αερίου σε βιομηχανικό και οικιακό επίπεδο που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, είχε συνάντηση χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με εκπροσώπους της AENAON, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και υλοποιεί την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Πάτρας.

Παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις νέες συνδέσεις εγκατεστημένων βιομηχανιών της ΒΙΠΕ με τις δεξαμενές φυσικού αερίου. Ηδη, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της περιοχής έχουν συνδεθεί και λειτουργούν με φυσικό αέριο, αξιοποιώντας ένα ενεργειακό καύσιμο χαμηλότερου κόστους και μικρότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου κατασκευής του αγωγού που θα φέρει το φυσικό αέριο στην Πάτρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η περιφερειακή αρχή, το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ολοκλήρωση του δικτύου να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το δίκτυο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2026, ενώ οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται ήδη ο αγωγός (Οβρυά, Ψαροφάι) μπορούν να τροφοδοτηθούν νωρίτερα.

Στρατηγικός στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η σταδιακή επέκταση του φυσικού αερίου πέρα από τις βιομηχανικές μονάδες, ώστε σε επόμενη φάση να καταστεί εφικτή η πρόσβαση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά της πόλης.

Η Περιφέρεια παρακολουθεί στενά τόσο τη λειτουργία των δεξαμενών LNG στη ΒΙΠΕ, οι οποίες εξυπηρετούν ολοένα και περισσότερες βιομηχανίες, όσο και την πρόοδο των έργων υποδομής προς τον αστικό ιστό. Η ενεργειακή ανάπτυξη της περιοχής, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, αποτελεί κεντρικό άξονα του σχεδιασμού, με έμφαση στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Την ίδια ώρα, σημαντική ώθηση δίνεται στη Μεγαλόπολη, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» η Β’ φάση αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο. Η απόφαση ελήφθη από τον Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε πάνω από 5 εκατ. ευρώ.

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε μετά τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο είχε αφήσει σημαντικό αριθμό κατοικιών εκτός σύνδεσης. Η δράση αφορά κατοικίες που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και προβλέπει επιχορήγηση για την προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνώσεων, συστημάτων απαγωγής καυσαερίων και λοιπών τεχνικών εργασιών, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και πιστοποίησης.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειακής μετάβασης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση του κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



