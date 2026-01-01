Νεκρά αδέλφια Ναύπακτος: Ο μυστηριώδης ο ρόλος της οικιακής βοηθού

Ατύχημα ή έγκλημα ο θάνατος των δυο αδελφών στη Ναύπακτο. Οι πέντες διαθήκες. Κληρονόμος και η οικιακή βοηθός.

Νεκρά αδέλφια Ναύπακτος: Ο μυστηριώδης ο ρόλος της οικιακής βοηθού
01 Ιαν. 2026 12:12
Pelop News

Η υπόθεση του θανάτου για τα δυο ηλικιωμένα αδέλφια μιας γυναίκας 89 ετών και ενός άνδρα 84, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο, τον Φεβρουάριο του 2024, εξακολουθεί να παραμένει «γρίφος» για τις Αρχές, ως προς τις συνθήκες πρόκλησης της φωτιάς.

Ενώ, οι Αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα ο 84χρονος προκάλεσε τη φωτιά, ωστόσο τα μεταγενέστερα δεδομένα έδειξαν ότι η έντασή της δεν ήταν τέτοια που να εξηγεί από μόνη της τον θάνατο και των δύο.

Το MEGA έφερε στο φως στοιχεία από την έκθεση της Πυροσβεστικής σχετικά με το περιστατικό.

Όπως προκύπτει από την αυτοψία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπνοδωμάτιο μονοκατοικίας. Η αρχική εστία εντοπίστηκε σε μαξιλαροθήκη και κουβέρτα, ενώ μέσα στην κουβέρτα βρέθηκε λιωμένο μπουκάλι οινοπνεύματος και στο πάτωμα ένας αναπτήρας. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ανάφλεξη ξεκίνησε από τον αναπτήρα και ενισχύθηκε με τη χρήση οινοπνεύματος.

Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα μαξιλάρι, ενώ μερικώς υπέστησαν ζημιές μία κουβέρτα, ένα σεντόνι και ένα υποσέντονο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η μπαλκονόπορτα ήταν κλειστή, υπήρχαν ίχνη καπνού στο χώρο και η 89χρονη, η οποία αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα, δεξιά από το κρεβάτι.

Ατύχημα ή έγκλημα;

Ο 84χρονος, ο οποίος δεν είχε κινητικές δυσκολίες, εντοπίστηκε καθισμένος στο κρεβάτι του, φέροντας εγκαύματα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος αποδίδεται κυρίως στα εγκαύματα, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος για ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχουν και τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, καθώς στον οργανισμό του 84χρονου ανιχνεύθηκαν ηρεμιστικά φάρμακα, παρότι δεν λάμβανε τέτοια αγωγή.

Η υπόθεση πρόκειται να επανεξεταστεί από Τριμελή Επιτροπή.

Αρχικά, το συμβάν είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, ωστόσο πλέον η Αστυνομία διερευνά σοβαρά και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

«Από την τοξικολογική εξέταση εντοπίστηκε ότι ο αδερφός είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια χωρίς αυτά να έχουν συνταγογραφηθεί και δεν υπάρχει τέτοια εικόνα ότι έπαιρνε τέτοιου είδους χάπια», είχε επισημάνει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Για τα δύο αδέλφια είχε επικρατήσει αρχικά το σενάριο ότι ο αδελφός προκάλεσε τη φωτιά στο δωμάτιο, απελπισμένος από τη σοβαρή κατάσταση υγείας της αδελφής του.

Ήταν όμως αυτή η πραγματική αλληλουχία των γεγονότων ή μήπως πίσω από την πρόκληση της φωτιάς κρύβεται κάτι πιο σύνθετο, που οδήγησε στον θάνατο των δύο ηλικιωμένων;

«Η ιατροδικαστική χαρακτηρίστηκε ασαφής και πλέον η υπόθεση ερευνάται από τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών».

Οι πέντε διαθήκες

Τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί επί τουλάχιστον οκτώ χρόνια. Ο 84χρονος είχε ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία, όπου είχε αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία.

Ιδιαίτερη εντύπωση και ταυτόχρονα έντονες υποψίες προκαλεί το γεγονός ότι μετά τον θάνατό τους εμφανίστηκαν πέντε διαφορετικές διαθήκες.

Όλα τα δεδομένα δείχνουν πλέον ότι ο θάνατός τους δεν αντιμετωπίζεται ως απλό ατύχημα, με τις έρευνες να στρέφονται τόσο στο περιεχόμενο των διαθηκών όσο και σε άτομα από το στενό τους περιβάλλον.

«Βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο»

Συγγενής των δύο ηλικιωμένων, μιλώντας στο Live News, αποκάλυψε ότι η οικογένεια δεν γνώριζε καν την ύπαρξη οικιακής βοηθού στο σπίτι τους.

Κληρονόμος και η οικιακή βοηθός

Όπως ανέφερε, έχει εντοπιστεί διαθήκη στην οποία ως κληρονόμος φέρεται να περιλαμβάνεται η οικιακή βοηθός, στοιχείο που διερευνάται από τους συγγενείς.

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα. Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη. Γενικά, οι άνθρωποι στην υγεία τους ήταν μια χαρά παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν άλλη οικογένεια εκτός από εμάς. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, γιατί έχασαν ξαφνικά την άλλη τους αδελφή και αυτό τους είχε στοιχίσει.

«Είναι περίεργο που δεν μου είχαν πει ότι είχαν οικιακή βοηθό. Εγώ την είδα πρώτη φορά στην κηδεία τους και μιλήσαμε μόνο 5 λεπτά. Μου είπε ότι τους βρήκε καμένους μέσα στο δωμάτιο, ενώ το σπίτι δεν κάηκε. Δηλαδή, η φωτιά ήταν τοπική! Το άλλο περίεργο στην υπόθεση είναι ότι τα δύο αδέλφια κοιμούνταν σε δύο διαφορετικά δωμάτια, ο καθένας στο δικό του, αλλά βρέθηκαν καμένοι στο ίδιο δωμάτιο. Ακούσαμε ότι μάλλον βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο και αυτό είναι που ψάχνουμε να διαπιστώσουμε τώρα για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:15 Στα «λευκά» η Εύβοια: Χειμωνιάτικο τοπίο με τσουχτερό κρύο, πού χιόνισε
16:04 Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα
15:53 Στεγαστική κρίση: Χαμηλή απορρόφηση σε «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»
15:44 Συγκρούσεις στο Ιράν: Ένας νεκρός από διαδηλώσεις για την ακρίβεια
15:27 Πρωτοχρονιά 2026: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους στην Αττική
15:15 Ποια περιοχή είναι η κορυφαία ελληνική επιλογή του Forbes για το 2026
15:05 Χρυσός: Οι προβλέχεις για την πορεία της τιμής του το 2026
14:53 ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
14:45 Εφιαλτική Πρωτοχρονια στην Ελβετία: Περίπου 40 νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά ΝΕΟΤΕΡΑ
14:31 Πρωτοχρονιά 2026: Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
14:20 Πρόταση γάμου από Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Μαρία Σάκκαρη, πότε θα γίνει το μυστήριο
14:11 Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Φαρμάκη: «Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος προσπάθειας» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Λοβέρδος: Συλλυπητήρια για την φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά
13:43 Σε ισχύ το νέο, αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους
13:36 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υποδέχτηκε το 2026 με αισιοδοξία και ενότητα ΦΩΤΟ
13:25 Χερσώνα: Τουλάχιστον 24 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα με drone
13:14 Πάτρα: Η τελετή ευχών την Πρωτοχρονιά του 2026 στο Δημαρχείο ΦΩΤΟ
13:12 Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται»
13:06 Πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη: Παρούσα η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία για το 2026 ΦΩΤΟ
13:03 ΒΙΝΤΕΟ Στις φλόγες η ιστορική εκκλησία στο Άμστερνταμ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ