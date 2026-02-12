Νεκρά βρέφη σε καταψύκτη σε πόλη της Γαλλίας

Για τα νεκρά βρέφη συνελήφθη η σύντροφος του άνδρα που τα εντόπισε, στον καταψύκτη.

Νεκρά βρέφη σε καταψύκτη σε πόλη της Γαλλίας
12 Φεβ. 2026 16:26
Pelop News

Φρικιαστική ανακάλυψη σε περιοχή της Γαλλίας, όταν πατέρας  βρήκε νεκρό μωρό στον καταψύκτη του και λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμη ένα βρέφος, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη σύντροφό του.

Το μακάβριο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Haute-Saône της Γαλλίας την Τρίτη 10/02/2026, ανέφερε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών βρήκε νεκρό το πρώτο μωρό και ειδοποίησε την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν το δεύτερο νεκρό μωρό.

Αμέσως, αναζητήθηκε η σύντροφος του πατέρα και συνελήφθη την Τετάρτη.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
