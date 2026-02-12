Νεκρά βρέφη σε καταψύκτη σε πόλη της Γαλλίας

Φρικιαστική ανακάλυψη σε περιοχή της Γαλλίας, όταν πατέρας βρήκε νεκρό μωρό στον καταψύκτη του και λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμη ένα βρέφος, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη σύντροφό του.

Το μακάβριο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Haute-Saône της Γαλλίας την Τρίτη 10/02/2026, ανέφερε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών βρήκε νεκρό το πρώτο μωρό και ειδοποίησε την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν το δεύτερο νεκρό μωρό.

Αμέσως, αναζητήθηκε η σύντροφος του πατέρα και συνελήφθη την Τετάρτη.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

