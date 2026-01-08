Νεκροί και τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι ΒΙΝΤΕΟ

Φονική επίθεση σημειώθηκε σε εκκλησία Μορμόνων στο στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, στις ΗΠΑ, με δυο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και δεν έχουν ακόμη δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα του δράστη.

❗️ — Reports of at least 2 dead and 3 injured following a shooting on Redwood Road in Salt Lake City, Utah. Large police presence from multiple agencies responding to the scene. The suspect is reportedly still on the run. pic.twitter.com/aR0EcGUvuM — The Palestinian Observer (@TPObserver) January 8, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σολτ Λέικ Σίτι, υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ θύματα, δύο από τα οποία υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του περιστατικού, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του είναι σε εξέλιξη.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες.

Πηγή: Reuters

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



