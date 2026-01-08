Νεκροί και τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι ΒΙΝΤΕΟ

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε χώρο της Εκκλησίας των Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι των ΗΠΑ.

08 Ιαν. 2026 7:26
Pelop News

Φονική επίθεση σημειώθηκε σε εκκλησία Μορμόνων στο στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, στις ΗΠΑ, με δυο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και δεν έχουν ακόμη δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σολτ Λέικ Σίτι, υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ θύματα, δύο από τα οποία υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του περιστατικού, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του είναι σε εξέλιξη.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες.

Πηγή: Reuters

