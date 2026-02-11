Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας το μεσημέρι της Τετάρτης σε θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας άνδρας περίπου 52 ετών εντοπίστηκε αναίσθητος μέσα στη θάλασσα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ μαζί με γιατρό, καταβάλλοντας προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα.
Ο άνδρας, υπήκοος Μολδαβίας που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.
Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό Σώμα, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια.
