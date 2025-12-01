Νεκρός 79χρονος στη Χαλκιδική, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δένδρου στην προσπάθειά του να κόψει ξύλα!

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

01 Δεκ. 2025 18:54
Pelop News

Φρικιαστικό θάνατο βρήκε άνδρας 79 ετών, όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη διάρκεια εργασιών υλοτόμησης, στην περιοχή της Καλάνδρας Χαλκιδικής (Ποσείδι).

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι και για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου, που είχε χάσει τις αισθήσεις του, επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ έσπευσαν και δυνάμεις της αστυνομίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας δε φαίνεται να ήταν επαγγελματίας υλοτόμος, αλλά να επιχείρησε να κόψει ξύλα για προσωπική χρήση. Στο σημείο του δυστυχήματος είχαν σπεύσει και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, συνδράμοντας τις Αρχές στην ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

