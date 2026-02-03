Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του στη Βούλα – Έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στη Βούλα, όταν ένας 55χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του.

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του στη Βούλα – Έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο
03 Φεβ. 2026 12:21
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (3 Φεβρουαρίου 2026), όταν ένας άνδρας ηλικίας 55 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Βούλα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε στην κατοικία του, επί της οδού Βουτυρά, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, ο 55χρονος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων και την αυτοψία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της έρευνας.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ μέχρι στιγμής το βασικό σενάριο που ερευνάται είναι αυτό της αυτοχειρίας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Reuters: Κοντά σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών η Ελλάδα
16:22 Μάντσεστερ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο – Πήδηξε με αλεξίπτωτο ένας από τους επιβάτες του
16:14 Στην Πάτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Περιοδεία σε νοσοκομεία και κομματική εκδήλωση – Τον περίμεναν υγειονομικοί με διαμαρτυρία
16:04 Η Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα, η ανακοίνωση και η ταύτιση με δύο έγκριτες πένες
15:56 Πλημμύρες «έπνιξαν» το Πολύκαστρο Κιλκίς – Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό
15:48 NASA: Αναβλήθηκε η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 γύρω από τη Σελήνη – Πότε θα γίνει η εκτόξευση
15:40 Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο 90% το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ζελένσκι: Οι διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική μας μετά τη ρωσική επίθεση
15:24 Κρήτη: Οπλισμός και εκρηκτικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια
15:16 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!
15:08 Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
15:00 Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του
14:58 Υπόθεση Λόρας: Το μήνυμα της Lufthansa στην ΕΛΑΣ – «Ταξίδεψε μόνη της, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες»
14:54 Νίκος Μπίστης μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά: «Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να ενώσει και να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη»
14:52 Ο Πέλοπας επιτυχίες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Φωτογραφίες
14:49 Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες – «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες
14:44 Ο Προμηθέας κερδίζει το Μαρούσι και… πάει Final-8
14:43 Πλεύρης: Απέλαση και ανάκληση άδειας διαμονής για όσους λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους
14:40 H Grid Telecom προχωρεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής σύνδεσης ARTEMIS μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου
14:37 Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο: Πότε εφαρμόζεται και πώς θα συνυπολογίζεται με τις Πανελλαδικές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ