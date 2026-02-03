Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του στη Βούλα – Έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης (3 Φεβρουαρίου 2026), όταν ένας άνδρας ηλικίας 55 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Βούλα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε στην κατοικία του, επί της οδού Βουτυρά, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, ο 55χρονος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων και την αυτοψία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της έρευνας.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ μέχρι στιγμής το βασικό σενάριο που ερευνάται είναι αυτό της αυτοχειρίας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



