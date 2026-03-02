Νεκρός ο επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ μετά από ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό

Τον θάνατο του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/3) ο Ισραηλινός Στρατός, έπειτα από νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από το πλήγμα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σκοτώθηκε ο Χουσεΐν Μακλεντ, «ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ». Η επιχείρηση εντάσσεται, όπως αναφέρουν ισραηλινές πηγές, σε ευρύτερο σχεδιασμό εξουδετέρωσης υψηλόβαθμων στελεχών που συνδέονται με τον ιρανικό άξονα στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο ακραίας κλιμάκωσης, με διαδοχικά πλήγματα να στοχεύουν κορυφαία πρόσωπα της ιρανικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Στόχος η «καρδιά» της ιρανικής ηγεσίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από διεθνή μέσα, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ φέρονται να εξαπέλυσαν συντονισμένη επιχείρηση με 30 βόμβες, στοχεύοντας συγκρότημα όπου βρισκόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Από τα πλήγματα φέρεται να σκοτώθηκαν, εκτός από τον Χαμενεΐ, στενοί συνεργάτες του και μέλη της οικογένειάς του. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι, κατόπιν επικοινωνίας με πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής του.

Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν

Μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος που φέρονται να σκοτώθηκαν περιλαμβάνονται:

Αμπντολραχίμ Μουσαβί – Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της χώρας. Θεωρούνταν κεντρικός συντονιστής των τακτικών δυνάμεων και βασικός κρίκος στη στρατηγική άμυνας.

Μοχάμεντ Πακπούρ – Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, με κομβικό ρόλο στις περιφερειακές επιχειρήσεις και στα πυραυλικά προγράμματα.

Αζίζ Νασιρζαντέχ – Υπουργός Άμυνας και πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, συνδεδεμένος με τον εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και τη στρατιωτική βιομηχανία.

Αλί Σαμχανί – Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, από τους πλέον επιδραστικούς παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής.

Μοχάμεντ Μπασέρι – Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν.

BREAKING: Iran’s state TV has confirmed the killings of four senior military figures in US/Israeli strikes on Saturday: 1. Abdolrahim Mousavi: Chief of Staff of the Armed Forces 2. Mohammad Pakpour: Head of the IRGC 3. Aziz Nasirzadeh: Defence Minister 4. Ali Shamkhani:… pic.twitter.com/ZlMd1ACnTD — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 1, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε ότι επιβεβαιώνει και τον θάνατο του Χουσεΐν Μακλεντ, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για καίριο πλήγμα στον μηχανισμό πληροφοριών της οργάνωσης.

Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, με τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης να εντείνεται. Η απώλεια κορυφαίων στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών ενδέχεται να πυροδοτήσει νέους κύκλους αντιποίνων, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις επιπτώσεις στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των εξελίξεων.

