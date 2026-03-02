Νεκρός ο επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ μετά από ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει τον θάνατο του Χουσεΐν Μακλεντ – Σοβαρό πλήγμα στην ιρανική ηγεσία

Νεκρός ο επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ μετά από ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό
02 Μαρ. 2026 15:24
Pelop News

Τον θάνατο του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/3) ο Ισραηλινός Στρατός, έπειτα από νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από το πλήγμα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σκοτώθηκε ο Χουσεΐν Μακλεντ, «ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ». Η επιχείρηση εντάσσεται, όπως αναφέρουν ισραηλινές πηγές, σε ευρύτερο σχεδιασμό εξουδετέρωσης υψηλόβαθμων στελεχών που συνδέονται με τον ιρανικό άξονα στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο ακραίας κλιμάκωσης, με διαδοχικά πλήγματα να στοχεύουν κορυφαία πρόσωπα της ιρανικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Στόχος η «καρδιά» της ιρανικής ηγεσίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από διεθνή μέσα, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ φέρονται να εξαπέλυσαν συντονισμένη επιχείρηση με 30 βόμβες, στοχεύοντας συγκρότημα όπου βρισκόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Από τα πλήγματα φέρεται να σκοτώθηκαν, εκτός από τον Χαμενεΐ, στενοί συνεργάτες του και μέλη της οικογένειάς του. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι, κατόπιν επικοινωνίας με πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής του.

Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν

Μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος που φέρονται να σκοτώθηκαν περιλαμβάνονται:

  • Αμπντολραχίμ Μουσαβί – Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της χώρας. Θεωρούνταν κεντρικός συντονιστής των τακτικών δυνάμεων και βασικός κρίκος στη στρατηγική άμυνας.

  • Μοχάμεντ Πακπούρ – Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, με κομβικό ρόλο στις περιφερειακές επιχειρήσεις και στα πυραυλικά προγράμματα.

  • Αζίζ Νασιρζαντέχ – Υπουργός Άμυνας και πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, συνδεδεμένος με τον εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και τη στρατιωτική βιομηχανία.

  • Αλί Σαμχανί – Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, από τους πλέον επιδραστικούς παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής.

  • Μοχάμεντ Μπασέρι – Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε ότι επιβεβαιώνει και τον θάνατο του Χουσεΐν Μακλεντ, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για καίριο πλήγμα στον μηχανισμό πληροφοριών της οργάνωσης.

Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, με τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης να εντείνεται. Η απώλεια κορυφαίων στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών ενδέχεται να πυροδοτήσει νέους κύκλους αντιποίνων, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις επιπτώσεις στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των εξελίξεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ