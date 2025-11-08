Νεκρός Παλαιστίνιος στη Γάζα από Ισραηλινά πυρά

Στη Λωρίζα της Γάζας ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα (8/11/2025) από πυρά των Ισραηλινών κι ένας άλλος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, καθώς η εκεχειρία είναι εύθραυστη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, δήλωσαν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε από πυρά των Ισραηλινών στα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με διασώστες, ο τραυματίας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από πυρά των Ισραηλινών στη δυτική περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

