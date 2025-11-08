Στο στόχαστρο ΕΕ και Γαλλίας η Shein: Ζητούν αναστολή λειτουργίας για παραβίαση ευρωπαϊκών κανόνων

Η Shein, που έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για αμφιλεγόμενες εμπορικές πρακτικές, βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο των αρχών. Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνονται η παρουσία στην πλατφόρμα προϊόντων υψηλού κινδύνου – από σεξουαλικές κούκλες και όπλα έως ηλεκτρονικά είδη χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας.

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες αποκάλυψαν ότι η Shein παραβιάζει ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, οδηγώντας την Κομισιόν να εξετάσει νέα μέτρα ελέγχου.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, η εταιρεία δεν φαίνεται να συμμορφώνεται. Ο ευρωβουλευτής Φρανσουά Καλφόν ζητά πλέον την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Shein στην Ευρώπη, επικαλούμενος νέα στοιχεία που δείχνουν πως «πάνω από το 70% των φορτιστών και έως το 100% των παιδικών παιχνιδιών» δεν πληρούν βασικά πρότυπα ασφάλειας.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέπει την κυκλοφορία προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές», τονίζει, επισημαίνοντας ότι τα πρόστιμα από μόνα τους δεν επαρκούν.

Το νομικό πλαίσιο και η δυνατότητα αποκλεισμού

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), η Ε.Ε. μπορεί να διατάξει αναστολή πρόσβασης σε πλατφόρμες που παραβιάζουν συστηματικά το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Το άρθρο 51 προβλέπει ακόμη και αποκλεισμό διάρκειας έως τεσσάρων εβδομάδων – ή και περισσότερο – εφόσον η εταιρεία δεν συμμορφώνεται μετά από επίσημες προειδοποιήσεις.

Ο Βέλγος ευρωβουλευτής Ιβάν Βερούγκστραετε υπογράμμισε ότι «καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της το πρόβλημα», ζητώντας κοινή ευρωπαϊκή δράση για να σταματήσει η εταιρεία να εκμεταλλεύεται τα κενά μεταξύ κρατών.

Παράλληλα, πολλοί ευρωβουλευτές ζητούν την παρουσία των εκπροσώπων της Shein στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να δώσουν εξηγήσεις για τις επανειλημμένες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να λογοδοτήσουν δημόσια.

