Νεκρός βρέθηκε ο «Echo», είχε εντοπίσει τη σορό Κούτσικου στο Μεσολόγγι ΦΩΤΟ

Ο σκύλος ανιχνευτής «Echo» τη ομάδας Anubis, βρέθηκε νεκρός.

Ο 4χρονος «Echo», βελγικό μαλινουά είχε συμμετάσχει σε δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις εντοπισμού ανθρώπων. Ηταν εκείνος που είχε βρει τη σορό του δολοφονηθέντος Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι, ενώ είχε συμμετάσχει στις έρευνες στο σιδηροδρομκό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά για τον Βασίλη Καλογήρου.

Η Anubis σε ανάρτησή της στο Facebook αποχαιρέτησε τον σκύλο, αναφέροντας πως θα αποκαλύψει σε δελτίο Τύπου «τον λόγο που μας αφαίρεσαν από τη ζωή μας τον Echo μας»:

«Καλό ταξίδι παιδί μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ψυχή μας!!!».

