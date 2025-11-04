Νεκρός βρέθηκε ο «Echo», είχε εντοπίσει τη σορό Κούτσικου στο Μεσολόγγι ΦΩΤΟ

Η ανάρτηση με αιχμές της ομάδας Anubis μέλος της οποίας ήταν ο βελγικός ποιμενικός «Echo», για τις συνθήκες θανάτου του.

Νεκρός βρέθηκε ο «Echo», είχε εντοπίσει τη σορό Κούτσικου στο Μεσολόγγι ΦΩΤΟ
04 Νοέ. 2025 9:43
Pelop News

Ο σκύλος ανιχνευτής «Echo» τη ομάδας Anubis, βρέθηκε νεκρός.

Ο 4χρονος «Echo», βελγικό μαλινουά  είχε συμμετάσχει σε δεκάδες δύσκολες επιχειρήσεις εντοπισμού ανθρώπων. Ηταν εκείνος που είχε βρει τη σορό του δολοφονηθέντος Μπάμπη Κούτσικο στο Μεσολόγγι, ενώ είχε συμμετάσχει στις έρευνες στο σιδηροδρομκό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά για τον Βασίλη Καλογήρου.

Υπόθεση Μεσολογγίου: Τι αποκαλύπτει αποκλειστικά στην «Π» ο επικεφαλής της «Αnubis Coldcase K9 Team» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

O Echo, αφού είχε εντοπίσει τη σορό του Μπάμπη Κούτσικου, στο Μεσολόγγι

O Echo, αφού είχε εντοπίσει τη σορό του Μπάμπη Κούτσικου, στο Μεσολόγγι

Η Anubis σε ανάρτησή της στο Facebook αποχαιρέτησε τον σκύλο, αναφέροντας πως θα αποκαλύψει σε δελτίο Τύπου «τον  λόγο που μας αφαίρεσαν από τη ζωή μας τον Echo μας»:

«Καλό ταξίδι παιδί μας!!! Καλό ταξίδι αγόρι μας γλυκό, θαρραλέο, πολεμιστή και γεμάτο αγάπη!!! Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει δελτίο τύπου που θα αναφέρεται ο λόγος που μας αφαίρεσαν από την ζωή μας τον Echo μας!!! Καλό παράδεισο ψυχή μας!!!».

Νεκρός βρέθηκε ο «Echo», είχε εντοπίσει τη σορό Κούτσικου στο Μεσολόγγι ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:42 Πάτρα: Ανήλικοι “ξεκαθάρισαν λογαριασμούς” με μπουνιές και μεταλλική βέργα
11:37 Και επίσημα ο Σπανούλης στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών
11:33 Πάτρα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο δύο καταστημάτων ΕΛΤΑ – Παρών ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ
11:30 Ηλικία και άσκηση: Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική μετά τα 50
11:27 Ξάνθη: Έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο – Νεκρός 60χρονος εργάτης
11:25 Η αποκάλυψη της Καινούργιου για το θαύμα
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτωτικές τάσεις το άνοιγμα
11:20 ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και 6 μποφόρ, ποιες περιοχές τίθενται σε συναγερμό – Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο
11:19 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ
11:17 Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου με Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις – Προς παραίτηση ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας
11:13 Εκδήλωση στην Πάτρα για την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
11:09 Ερντογάν: «Νέα εποχή για την άμυνα μας με τα Eurofighter»
11:04 ΕΚΤΑΚΤΟ Χαλκίδα: Συλλήψεις για την φονική συμπλοκή, πώς συνδέεται με την υπόθεση Λυγγερίδη
10:58 Ιατροδικαστική Πατρών: Ανοίγει νέα υπόθεση νεκρού βρέφους, η πραγματογνωμοσύνη είχε αφήσει ερωτηματικά
10:58 ΙΕΛΚΑ: Σταθεροποιείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα αυξήθηκαν, πού παρατηρούνται μειώσεις
10:56 Η Νίκη Προαστείου καταγγέλλει στοχοποίηση από τους διαιτητές
10:53 Φονικό Βορίζια: Ετοιμα να παραδοθούν τα 3 αδέλφια, η απαίτηση της μάνας του 39χρονου και η έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού ΦΩΤΟ
10:43 Γεωργιάδης: Διακομματική στήριξη του νομοσχεδίου για την Υγεία παρά τις αντιπαραθέσεις
10:39 Η απάντηση του Σούντγκρεν στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
10:32 Χαρίτσης: Η κυβέρνηση ψεύδεται συνειδητά για τα ΕΛΤΑ, θα τα πούμε στη Βουλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ