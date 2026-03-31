Νέο επίδομα ανεργίας: Τέλος στην οριζόντια ενίσχυση, πώς θα υπολογίζεται με βάση τον μισθό και τα ένσημα

Μια δομική αναμόρφωση του συστήματος προστασίας των ανέργων φέρνει το νέο μοντέλο της ΔΥΠΑ, το οποίο εντάχθηκε επίσημα για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, το παραδοσιακό σταθερό επίδομα αντικαθίσταται από ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο λαμβάνει υπόψη το εργασιακό παρελθόν, τις αποδοχές και τον χρόνο ασφάλισης του κάθε δικαιούχου.

Το νέο πλαίσιο χωρίζει την παροχή σε δύο διακριτά σκέλη:

Το Σταθερό Μέρος: Λειτουργεί ως η βασική ενίσχυση που καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους.

Το Μεταβλητό Μέρος: Υπολογίζεται αναλογικά με βάση τον μισθό που λάμβανε ο εργαζόμενος πριν την απόλυση, διασφαλίζοντας υψηλότερη στήριξη σε όσους είχαν πολυετή προϋπηρεσία και υψηλότερες εισφορές. Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πόρου, προβλέπεται ανώτατο όριο (οροφή) στο συνολικό ποσό.

Η σημαντικότερη καινοτομία αφορά τον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα του επιδόματος. Τα ποσά θα είναι αισθητά υψηλότερα κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας και θα μειώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος κατά την κρίσιμη πρώτη περίοδο, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως κίνητρο για την ταχύτερη αναζήτηση νέας θέσης εργασίας.

Προϋποθέσεις και διάρκεια

Το νέο σχήμα ενοποιεί την τακτική επιδότηση με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, με τη διάρκεια της παροχής να μπορεί να φτάσει πλέον έως τους 24 μήνες. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο σύστημα είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 175 ημερών ασφάλισης πριν από τη λύση της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η επιδότηση θα συνεχίζεται κανονικά και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του ανέργου σε προγράμματα κατάρτισης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ, εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά. Η συγκεκριμένη φάση παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2026, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα πριν την οριστική και καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος σε όλη τη χώρα.

