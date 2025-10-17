Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς

Στην εκδήλωση έγινε η ανάδειξη του νέου γραφείου πόλης, το οποίο θα αναλάβει τη δράση και τον συντονισμό της οργάνωσης για το επόμενο διάστημα.

Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
17 Οκτ. 2025 14:13
Pelop News

Σε κλίμα ενότητας και ανανέωσης πραγματοποιήθηκε χθες, 16 Οκτωβρίου, η πρώτη ολομέλεια της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, στην κατάμεστη αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Στην εκδήλωση έγινε η ανάδειξη του νέου γραφείου πόλης, το οποίο θα αναλάβει τη δράση και τον συντονισμό της οργάνωσης για το επόμενο διάστημα.

Σύνθεση του νέου γραφείου πόλης της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας

  • Χίνος Παντελής (Χημικοί Μηχανικοί) – Γραμματέας

  • Κούτρας Γιώργος (Διοίκηση Επιχειρήσεων) – Αναπληρωτής Γραμματέας

  • Βασιλόπουλος Αντώνης (Χημικοί Μηχανικοί) – Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

  • Καραχάλιος Διαμαντής (Βιολογικό) – Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

  • Τσίντζος Κωνσταντίνος (Χημικοί Μηχανικοί) – Υπεύθυνος Επικοινωνιακής Πολιτικής

  • Νίκα Άλκηστις (Βιολογικό) – Υπεύθυνη Social Media

  • Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος (Οικονομικό) – Υπεύθυνος Οργανωτικού

Γραφείο πόλης για τις σχολές του πρώην ΑΤΕΙ Πάτρας

  • Παλλιούρας Γιώργος (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) – Γραμματέας

  • Χριστόπουλος Μάριος (ΔΕΤ) – Αναπληρωτής Γραμματέας

  • Τσαραβάς Βασίλης (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) – Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

  • Γκαμέρας Δημήτρης (ΔΕΤ) – Υπεύθυνος Οργανωτικού

  • Φέικος Γιώργος (ΔΕΤ) – Υπεύθυνος Τύπου και Social Media

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες φοιτητές, ανέδειξε τη διάθεση για συλλογική δράση και ενεργή παρουσία στους φοιτητικούς χώρους, με στόχο τη συνέχιση της ιστορικής πορείας της παράταξης στα αμφιθέατρα της Πάτρας.

Η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας ευχαρίστησε θερμά τους συντρόφους από την ΠΑΣΠ Κορίνθου για την παρουσία τους, καθώς και τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και τον γραμματέα Νίκο Μοίραλη για τη διαχρονική στήριξή τους στην οργάνωση.

Η νέα ομάδα δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει με πολιτική συνέπεια, προοδευτικό λόγο και φοιτητικό ήθος, υπηρετώντας τις αξίες της συμμετοχής, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα στα Πανεπιστήμια.

Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:51 ΕΦΕΤ: Γνωστό «σταφιδοκέικ» ανακαλείται από την αγορά
15:43 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο αρχηγός της οργάνωσης που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά κορίτσια και διακινούσε πορνογραφικό υλικό
15:34 Καλάβρυτα: Χωρίς Οδοντωτό τα απογεύματα από το Σάββατο
15:28 Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά
15:16 Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών
15:08 Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ
15:00 Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
14:58 Ο Δημήτρης Κατσικάρης νέος Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
14:58 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα
14:52 «Κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής: Τέλος στις ατελείωτες ομιλίες από 27 Οκτωβρίου
14:44 Κόκκαλης προς Φεύγα στη Βουλή: «Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Ντροπή για τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»
14:39 «Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο
14:33 Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – “Το έκανα για πλάκα” είπε στην απολογία του
14:29 Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ
14:26 Δούκας: Έμαθα από τα sites τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία – “Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος”
14:13 Σοκ στους Αμπελοκήπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα
14:13 Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
14:09 Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού
14:07 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 18χρονο για οργάνωση και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας – Σοκάρει η υπόθεση
13:58 Η σκόνη επιστρέφει: Διπλό κύμα από τη Σαχάρα “πνίγει” τη χώρα – Πού θα βρέξει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ