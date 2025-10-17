Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς

Σε κλίμα ενότητας και ανανέωσης πραγματοποιήθηκε χθες, 16 Οκτωβρίου, η πρώτη ολομέλεια της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, στην κατάμεστη αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Στην εκδήλωση έγινε η ανάδειξη του νέου γραφείου πόλης, το οποίο θα αναλάβει τη δράση και τον συντονισμό της οργάνωσης για το επόμενο διάστημα.

Σύνθεση του νέου γραφείου πόλης της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας

Χίνος Παντελής (Χημικοί Μηχανικοί) – Γραμματέας

Κούτρας Γιώργος (Διοίκηση Επιχειρήσεων) – Αναπληρωτής Γραμματέας

Βασιλόπουλος Αντώνης (Χημικοί Μηχανικοί) – Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

Καραχάλιος Διαμαντής (Βιολογικό) – Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

Τσίντζος Κωνσταντίνος (Χημικοί Μηχανικοί) – Υπεύθυνος Επικοινωνιακής Πολιτικής

Νίκα Άλκηστις (Βιολογικό) – Υπεύθυνη Social Media

Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος (Οικονομικό) – Υπεύθυνος Οργανωτικού

Γραφείο πόλης για τις σχολές του πρώην ΑΤΕΙ Πάτρας

Παλλιούρας Γιώργος (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) – Γραμματέας

Χριστόπουλος Μάριος (ΔΕΤ) – Αναπληρωτής Γραμματέας

Τσαραβάς Βασίλης (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) – Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού

Γκαμέρας Δημήτρης (ΔΕΤ) – Υπεύθυνος Οργανωτικού

Φέικος Γιώργος (ΔΕΤ) – Υπεύθυνος Τύπου και Social Media

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες φοιτητές, ανέδειξε τη διάθεση για συλλογική δράση και ενεργή παρουσία στους φοιτητικούς χώρους, με στόχο τη συνέχιση της ιστορικής πορείας της παράταξης στα αμφιθέατρα της Πάτρας.

Η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας ευχαρίστησε θερμά τους συντρόφους από την ΠΑΣΠ Κορίνθου για την παρουσία τους, καθώς και τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και τον γραμματέα Νίκο Μοίραλη για τη διαχρονική στήριξή τους στην οργάνωση.

Η νέα ομάδα δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει με πολιτική συνέπεια, προοδευτικό λόγο και φοιτητικό ήθος, υπηρετώντας τις αξίες της συμμετοχής, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα στα Πανεπιστήμια.

