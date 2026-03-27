Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής με μαχαίρι 29 εκατοστών και στιλέτο πεταλούδα

Στη σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή του 1ου Γυμνασίου Νέου Ηρακλείου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι 29 εκατοστών και ένας σουγιάς τύπου «πεταλούδα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3), όταν δύο συμμαθητές του ανήλικου αντιλήφθηκαν τα αιχμηρά αντικείμενα στην τσάντα του και ενημέρωσαν τον καθηγητή τους και αυτοί με τη σειρά τους, κάλεσαν την αστυνομία.

Στο σχολείο έφτασαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο του ανήλικου και στην συνέχεια στην σύλληψη του μαθητή. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή.

Κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου αναμένεται να αντιμετωπίσουν και οι γονείς του μαθητή.

