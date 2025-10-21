Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας στην Ιταλία – Συνεχής πτωτική τάση από το 2008

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιουλίου φέτος, δηλώθηκαν 13.000 γεννήσεις λιγότερες σε σχέση με την ανάλογη περσινή περίοδο ή μείωση της τάξης του 6,3%. Σε ό,τι αφορά το 2024, η συνολική μείωση, σε ετήσια βάση, ήταν 2,4%.

Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας στην Ιταλία - Συνεχής πτωτική τάση από το 2008
21 Οκτ. 2025 17:53
Pelop News

Μειωμένες πάνω από 6% είναι το 2025 οι γεννήσεις στην Ιταλία σε σχέση με το 2024, δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής Istat.

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιουλίου φέτος, δηλώθηκαν 13.000 γεννήσεις λιγότερες σε σχέση με την ανάλογη περσινή περίοδο ή μείωση της τάξης του 6,3%. Σε ό,τι αφορά το 2024, η συνολική μείωση, σε ετήσια βάση, ήταν 2,4%.

Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας, μια πτωτική πορεία που συνεχίζεται αδιάκοπα από το 2008.

Τα τελευταία 17 χρόνια η τάση οδήγησε σε «απώλεια» 207.000 γεννήσεων.

Σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες, η υπογεννητικότητα οφείλεται τόσο στην αλλαγή της συνολικής στάσης των εν δυνάμει γονέων, όσο και στον εκ των πραγμάτων περιορισμό του συνολικού τους αριθμού, από την στιγμή που πρόκειται για πολίτες οι οποίοι γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά.

Το 2024, ο μέσος αριθμός παιδιών για κάθε γυναίκα που ζει στην Ιταλία, ήταν 1,18. Πέρυσι ήταν 1,20, ενώ το μέχρι τώρα αρνητικό ιστορικό ρεκόρ είχε σημειωθεί το 1995, με 1,19 παιδιά ανά γυναίκα.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας υπογραμμίζει, τέλος, ότι η μείωση αυτή αφορά και τις γυναίκες που μετανάστευσαν στην Ιταλία από ξένες χώρες. Ο μέσος αριθμός παιδιών, σε αυτή την περίπτωση, πέρυσι ήταν 1,79. Το 2023 ήταν 1,82, ενώ το 2010 έφτανε το 2,31.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:04 Βόλος: Μεθυσμένη 74χρονη έκανε άνω κάτω κατάστημα – Έφτυσε αστυνομικό
18:57 Ολυμπιακός: Η Βαρκελώνη έγινε «κόκκινη» από τους οπαδούς των ερυθρολεύκων ΒΙΝΤΕΟ
18:50 Καραϊβική: Με πληροφορίες της CIA οι επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των σκαφών με ναρκωτικά
18:43 Super League: Σε απολογία η ΑΕΚ και 4 ακόμα – Καμία δίωξη για το περιστατικό με Λανουά
18:36 Μποζιονέλος στον Peloponnisos FM: «Ξεχωριστό ενδιαφέρον ότι και οι 4 μεγάλες ΠΑΕ παίζουν Ευρώπη»
18:30 Ελευσίνα: 17χρονος απείλησε με πιστόλι μαθητή σε σχολείο – Στο σπίτι του έκρυβε «καλούδια» ΦΩΤΟ
18:23 Μητσοτάκης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα
18:16 Καυστικό σχόλιο της πρώην συζύγου του Μπισμπίκη για το περιπολικό και τη Βανδή
18:10 Η Δημοκρατία θα ετοιμάσει τη μετά Τραμπ εποχή;
18:03 Αιγιάλεια: Δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης
17:59 Έπιασε ξανά τις 2.000 μονάδες ο Γ.Δ. του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
17:53 Νέο ιστορικό ρεκόρ υπογεννητικότητας στην Ιταλία – Συνεχής πτωτική τάση από το 2008
17:45 Μάτικα στον peloponnisos Fm: «Ο φετινός στόχος μας είναι η τριάδα»
17:34 Φρίκη στα Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω» – 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του με πετσέτα 
17:28 Πάτρα: Μοναδική εμπειρία υψηλών ταχυτήτων με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ
17:27 Λαβρόφ: Αμετάβλητοι από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη στην Ουκρανία
17:19 Τέλος ο Γιάννης Παπαδημητρίου από τον Παναθηναϊκό
17:13 Πάτρα: Σε πλήρη εγκατάλειψη οι δρόμοι που οδηγούν στο Πανεπιστήμιο και το ΠΓΝΠ ΦΩΤΟ
17:06 Πρώτη ήττα για τους νέους του Ολυμπιακού, λύγισε από την Μπαρτσελόνα
16:59 Πάτρα: Το έργο Family Secrets έρχεται στο θέατρο act
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ