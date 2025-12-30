Νέο κεφάλαιο στον ΟΚΑΑ: Ο Νίκος Λυμπέρης στο τιμόνι του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

Νέα εποχή ξεκινά για τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ Α.Ε.), καθώς τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Νίκος Λυμπέρης, ενώ την προεδρία του Οργανισμού αναλαμβάνει ο Στέφανος Βαφείδης. Οι δύο νέοι επικεφαλής διαδέχονται τους Χρήστο Κρομμύδα και Απόστολο Αποστολάκο, σηματοδοτώντας μια αλλαγή φρουράς με ανανεωμένο προσανατολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΚΑΑ έγινε μέσα από διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων από εταιρεία διεθνούς κύρους, με επικύρωση του αποτελέσματος από το Υπερταμείο, γεγονός που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις διοικητικές τοποθετήσεις.

Από τις ιχθυοκαλλιέργειες στις αγορές τροφίμων

Ο Νίκος Λυμπέρης διαθέτει μακρά πορεία στον χώρο της ιχθυοκαλλιέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εμπειρία που ξεπερνά τα 25 χρόνια. Είναι πτυχιούχος Βιολογίας (Southeastern College, Αθήνα) και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ιχθυοκαλλιέργεια (Σχεδιασμός & Διαχείριση) από το University of Hull του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην καριέρα του έχει αναλάβει σημαντικές διοικητικές θέσεις. Από το 2012 έως το 2019 διετέλεσε διευθυντής πωλήσεων στη RECOM Ltd, μία από τις κορυφαίες εταιρείες φωτοβολταϊκών συστημάτων παγκοσμίως, με δραστηριότητα σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή και Ασία–Ειρηνικό.

Από το 2019 έως πρόσφατα, διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Philosofish S.A., της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ και 670 εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πέτυχε διεύρυνση των πωλήσεων σε περισσότερες από 20 διεθνείς αγορές, ενώ ενίσχυσε την premium εικόνα της εταιρείας μέσω εκσυγχρονισμού, αυτοματοποίησης και ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μονάδες παραγωγής.

Στόχος: αναβάθμιση υπηρεσιών και ποιοτικά προϊόντα για όλους

Στον ΟΚΑΑ, ο Νίκος Λυμπέρης στοχεύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του Οργανισμού, μέσα από καινοτόμες παρεμβάσεις και τεχνολογικές λύσεις που θα διευκολύνουν τη λειτουργία των εμπόρων και θα βελτιώσουν το τελικό προϊόν που φτάνει στον καταναλωτή.

«Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών δεν είναι μόνο θέμα τιμών», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Είναι θέμα ποιότητας, οργάνωσης και συνεργασίας. Όταν ο ΟΚΑΑ λειτουργεί αποτελεσματικά, οι πολίτες μπορούν να έχουν ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές».

Ο ίδιος τονίζει ότι η επιτυχία ενός οργανισμού είναι πάντα συλλογική υπόθεση:

«Η ανάπτυξη, είτε πρόκειται για δημόσια είτε για ιδιωτική εταιρεία, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που ο καθένας μόνος του δεν μπορεί. Ακόμη και μικρές παρεμβάσεις, όταν γίνονται με συνέπεια και σχέδιο, φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα».

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται σε μια απλή φράση: «Η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή για τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες του Οργανισμού».

Με αυτή τη νοοτροπία, ο νέος διευθύνων σύμβουλος φιλοδοξεί να οδηγήσει τον ΟΚΑΑ σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας, προς όφελος τόσο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.

