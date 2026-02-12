Νέο κύμα πλειστηριασμών από την ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» δεκάδες ακίνητα από Μάρτιο έως Ιούνιο 2026

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί από τα τέλη Μαρτίου 2026 και έως τις αρχές Ιουνίου 2026 νέο γύρο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, με σκοπό την επιτάχυνση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών και την ενθάρρυνση των οφειλετών να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη προγραμματιστεί τουλάχιστον 40 ακίνητα διαφόρων κατηγοριών. Η λίστα περιλαμβάνει διαμερίσματα σε αστικές περιοχές, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως, καθώς και εκτάσεις αγροτεμαχίων μεγάλης επιφάνειας. Οι τιμές πρώτης προσφοράς κυμαίνονται από περίπου 7.000 ευρώ έως και 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας το εύρος των οφειλών και την αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της φορολογικής διοίκησης για αύξηση των εσόδων από ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες ξεπερνούν πλέον τα 112,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν ήδη μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις. Ο στόχος είσπραξης για το 2026 έχει τεθεί υψηλά, υπερβαίνοντας τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του έτους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μεγαλοοφειλέτες που διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία, αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί σε προτάσεις ρύθμισης ή έχουν εγκαταλείψει προηγούμενα προγράμματα. Μέσω των πλειστηριασμών, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να μεταδώσει σαφές μήνυμα τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα παρέχει τελευταία δυνατότητα τακτοποίησης πριν από την οριστική απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Στη λίστα ξεχωρίζουν ακίνητα σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, όπως διαμερίσματα σε Αγία Παρασκευή και Κηφισιά, επαγγελματικά ακίνητα σε Αττική, Βοιωτία και Θεσσαλία, καθώς και οικόπεδα και αγροτεμάχια με εγκαταστάσεις που προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η διαδικασία πριν από τον πλειστηριασμό ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα: προηγείται κατάσχεση του ακινήτου και κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης για καταβολή της οφειλής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις άμεσου κινδύνου απώλειας εσόδων, η διοίκηση μπορεί να προχωρήσει σε ταχύτερες δεσμεύσεις. Η κατάσχεση δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε πλειστηριασμό, καθώς ο οφειλέτης μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία με ένταξη σε ρύθμιση οφειλών ή με δικαστική απόφαση αναστολής. Η αδράνεια, ωστόσο, ενεργοποιεί αυτόματα τον ορισμό ημερομηνίας πλειστηριασμού.

Το νέο κύμα πλειστηριασμών υπογραμμίζει τη συρρίκνωση της ανοχής απέναντι σε μη εξυπηρετούμενες οφειλές. Για χιλιάδες οφειλέτες, η έγκαιρη ρύθμιση των χρεών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ παραμένει η βασική επιλογή αποφυγής των πιο σοβαρών συνεπειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



