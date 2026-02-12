Νέο κύμα πλειστηριασμών από την ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» δεκάδες ακίνητα από Μάρτιο έως Ιούνιο 2026

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέο κύκλο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, στοχεύοντας στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Νέο κύμα πλειστηριασμών από την ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» δεκάδες ακίνητα από Μάρτιο έως Ιούνιο 2026
12 Φεβ. 2026 7:40
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί από τα τέλη Μαρτίου 2026 και έως τις αρχές Ιουνίου 2026 νέο γύρο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, με σκοπό την επιτάχυνση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών και την ενθάρρυνση των οφειλετών να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη προγραμματιστεί τουλάχιστον 40 ακίνητα διαφόρων κατηγοριών. Η λίστα περιλαμβάνει διαμερίσματα σε αστικές περιοχές, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως, καθώς και εκτάσεις αγροτεμαχίων μεγάλης επιφάνειας. Οι τιμές πρώτης προσφοράς κυμαίνονται από περίπου 7.000 ευρώ έως και 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας το εύρος των οφειλών και την αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της φορολογικής διοίκησης για αύξηση των εσόδων από ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες ξεπερνούν πλέον τα 112,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν ήδη μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις. Ο στόχος είσπραξης για το 2026 έχει τεθεί υψηλά, υπερβαίνοντας τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του έτους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μεγαλοοφειλέτες που διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία, αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί σε προτάσεις ρύθμισης ή έχουν εγκαταλείψει προηγούμενα προγράμματα. Μέσω των πλειστηριασμών, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να μεταδώσει σαφές μήνυμα τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα παρέχει τελευταία δυνατότητα τακτοποίησης πριν από την οριστική απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Στη λίστα ξεχωρίζουν ακίνητα σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, όπως διαμερίσματα σε Αγία Παρασκευή και Κηφισιά, επαγγελματικά ακίνητα σε Αττική, Βοιωτία και Θεσσαλία, καθώς και οικόπεδα και αγροτεμάχια με εγκαταστάσεις που προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η διαδικασία πριν από τον πλειστηριασμό ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα: προηγείται κατάσχεση του ακινήτου και κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης για καταβολή της οφειλής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις άμεσου κινδύνου απώλειας εσόδων, η διοίκηση μπορεί να προχωρήσει σε ταχύτερες δεσμεύσεις. Η κατάσχεση δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε πλειστηριασμό, καθώς ο οφειλέτης μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία με ένταξη σε ρύθμιση οφειλών ή με δικαστική απόφαση αναστολής. Η αδράνεια, ωστόσο, ενεργοποιεί αυτόματα τον ορισμό ημερομηνίας πλειστηριασμού.

Το νέο κύμα πλειστηριασμών υπογραμμίζει τη συρρίκνωση της ανοχής απέναντι σε μη εξυπηρετούμενες οφειλές. Για χιλιάδες οφειλέτες, η έγκαιρη ρύθμιση των χρεών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ παραμένει η βασική επιλογή αποφυγής των πιο σοβαρών συνεπειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μετροπόντικας «Αθηνά»: Έφτασε στον Ευαγγελισμό ανοίγοντας τον δρόμο για τη Γραμμή 4 του Μετρό
11:04 Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια… κατάθεση
11:02 Νίκος Δένδιας για Αναστάση Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος τον δημόσιο βίο»
10:59 Γερμανία: Σενάρια ενεργοποίησης της Μερκελ, ποιοι αντιδρούν
10:52 Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή και αγανάκτηση» για την παρουσία Μητσοτάκη στην Τουρκία
10:52 Έσκασε η «βόμβα» και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Χέις Ντέιβις
10:43 Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του -Δεν θα λειτουργήσει απόψε το νυχτερινό κέντρο
10:37 Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο
10:36 ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις πληρωμές κτηνοτρόφων και την κατανομή βοσκοτόπων το 2025
10:30 Το μήνυμα Φαρμάκη: «Το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας»
10:23 Ιράν: Ο Τραμπ καθησυχάζει, αλλά στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο
10:16 Που θα δείτε την κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για το Nations League
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:07 Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις, κομμένοι δρόμοι, χωριά απομονωμένα
9:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα των Μικρών, 20.000 μικροί καρναβαλιστές τους δρόμους την Κυριακή
9:52 Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων
9:45 Δράση ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό παραγωγής: Έως 200.000 ευρώ επιδότηση για ΜμΕ μεταποίησης
9:38 Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Συντάγματος
9:30 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»
9:22 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην τελική ευθεία το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ