Νέο μήνυμα Ζελένσκι: «Μένω στο Κίεβο και δεν φοβάμαι κανέναν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να δίνει μάχη του απέναντι στον Βλάντιμιρ Πούτιν και αντιστέκεται σθεναρά στην εισβολή του Ρώσου προέδρου στην χώρα του.

Παρά την πολιορκία των ρωσικών στρατευμάτων για 12η ημέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας παραμένει στο Κίεβο και προσπαθεί να εμψυχώσει τους συμπατριώτες του, στέλνοντας διαρκώς μηνύματα και διαψεύδοντας τις φήμες ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

«Συμφωνήσαμε για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Λειτούργησαν; Λειτούργησαν τα ρωσικά άρματα μάχης, τα Γκραντ (ρωσικά συστήματα εκτόξευσης ρουκετών), οι νάρκες», κατήγγειλε ο Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που ανέβηκε στον λογαριασμό της ουκρανικής προεδρίας στο Telegram.

Κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι «ναρκοθέτησαν τον δρόμο που είχε συμφωνηθεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταφερθούν τρόφιμα και φάρμακα» στην πολιορκημένη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, και ότι «κατέστρεψαν λεωφορεία» που θα απομάκρυναν άμαχους από τις εμπόλεμες ζώνες.

Κατηγόρησε ακόμη τη Ρωσία για «κυνισμό», αναφέροντας ότι άνοιξε «έναν πολύ μικρό διάδρομο προς τα κατεχόμενα εδάφη για μερικές δεκάδες ανθρώπους», για λόγους «προπαγάνδας», για να τους δείξουν «οι κάμερες».

Σημείωσε ακόμη ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. «Είμαστε ρεαλιστές. Γι’ αυτό θα μιλήσουμε. Θα επιμείνουμε στις διαπραγματεύσεις ώσπου να βρούμε τρόπο να πούμε στον λαό μας: έτσι φθάσαμε στην ειρήνη».

Day 12 of Russia’s full-on invasion of Ukraine. Where’s President Zelensky?

“I’m staying in Kyiv. In my office. I’m not hiding. And I’m not afraid of anyone.”

The comic turned president has truly become a wartime leader. pic.twitter.com/dKbzYWwpbo

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 7, 2022