Νέο οπαδικό επεισόδιο στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης: Εισβολή σε κατάστημα και τραυματισμός 17χρονου

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όταν τέσσερα άτομα εισέβαλαν σε κατάστημα, με το περιστατικό να καταλήγει σε φθορές και ελαφρύ τραυματισμό ανήλικου. Δύο άτομα έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Νέο οπαδικό επεισόδιο στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης: Εισβολή σε κατάστημα και τραυματισμός 17χρονου
02 Μαρ. 2026 11:01
Pelop News

Οπαδική ένταση που ξέφυγε από τον έλεγχο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/03/26) στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όταν τέσσερα άτομα φέρονται να εισέβαλαν σε κατάστημα της περιοχής, προκαλώντας επεισόδιο με θαμώνες και καταλήγοντας σε φθορές και τραυματισμό 17χρονου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν από φραστική αντιπαράθεση με επτά θαμώνες του καταστήματος, κάποιοι από τους οποίους έφεραν διακριτικά αθλητικού συλλόγου. Η λεκτική ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, δημιουργώντας αναστάτωση στον χώρο.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και μέλη της οικογένειάς του επιχείρησαν να παρέμβουν, προκειμένου να ηρεμήσουν την κατάσταση, δέχθηκαν –όπως καταγγέλλεται– εξύβριση και απειλές. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προκλήθηκαν φθορές, καθώς έσπασε το τζάμι της κεντρικής εισόδου, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε ότι, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, ταυτοποιήθηκαν δύο από τους εμπλεκόμενους, ηλικίας 30 και 22 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, καθώς και για εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

