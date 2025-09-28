Νέο «οσμή» σκανδάλου για τον Τόνι Μπλερ, με τον μεγιστάνα της Oracle

Σε ένα ακόμη σκάνδαλο φαίνεται πως εμπλέκεται ο Τόνι Μπλερ – που προαλείφεται ως «κυβερνήτης» της Γάζας με βάση το σχέδιο που φέρεται να προωθεί ο Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας φέρεται να άσκησε πιέσεις παρασκηνιακά στην κυβέρνηση της Βρετανίας υπέρ του δισεκατομμυριούχου χρηματοδότη του Λάρι Έλισον της Oracle, ο οποίος θα μπορούσε να αποκομίσει εκατομμύρια λίρες από τις αμφιλεγόμενες ψηφιακές ταυτότητες της κυβέρνησης των Εργατικών.

Έγγραφα που είδε η Mail on Sunday αποκαλύπτουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρότρυνε τον υπουργό Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ να συμβουλευθεί το τεχνολογικό ινστιτούτο που ίδρυσε ο φίλος του, Λάρι Έλισον, σε ιδιωτική συνάντηση πέρυσι.

Ο Λάρι Έλισον, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει δωρίσει ή δεσμευθεί να διαθέσει το αστρονομικό ποσό των 257 εκατ. λιρών στο Tony Blair Institute for Global Change.

Είναι ιδρυτής του Ellison Institute of Technology (EIT), ενός ερευνητικού κέντρου στην Οξφόρδη, και πρόεδρος του τεχνολογικού κολοσσού Oracle, που έχει συμβόλαιο πληροφορικής ύψους 700 εκατ. λιρών με τέσσερα υπουργεία του Γουάιτχολ.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η Oracle βρίσκεται πλέον στην καλύτερη θέση για να επωφεληθεί από τα κυβερνητικά σχέδια που θα υποχρεώσουν εκατομμύρια ενήλικες να αποκτήσουν ψηφιακή ταυτότητα.

Αποκλειστικό ρεπορτάζ της Mail on Sunday αποκαλύπτει ότι μετά τη συνάντηση του Τόνι Μπλερ με τον Πίτερ Κάιλ, οι οργανισμοί του Έλισον είχαν αξιοσημείωτη πρόσβαση στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης. Προσωπικό της Oracle και του EIT συναντήθηκε με υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους όχι λιγότερες από 29 φορές μέσα σε εννέα μήνες.

Ο Πίτερ Κάιλ, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς είχαν επαφές με στελέχη της Oracle, ενώ ο υφυπουργός Επιστήμης λόρδος Βάλανς συναντήθηκε με εκπροσώπους του EIT επτά φορές – μία εκ των οποίων για να συζητηθούν «τα σχέδια επέκτασης του EIT και η εναρμόνισή τους με τις κυβερνητικές προτεραιότητες», σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία.

Ο Τόνι Μπλερ διατηρεί πολυετή «φιλική σχέση» με τον Έλισον, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 290 δισ. λίρες, και πέρυσι απόλαυσε πολυτελείς διακοπές στη Μεσόγειο στο υπερπολυτελές γιοτ του.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, Κέβιν Χόλινρεϊκ, δήλωσε: «Παρά τις υποσχέσεις του Κιρ Στάρμερ για “πάταξη του νεποτισμού”, αυτές οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι το πρόβλημα φτάνει ως την κορυφή αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης των Εργατικών.

Ο Τόνι Μπλερ που πιέζει τον Πίτερ Κάιλ να οργανώσει συναντήσεις με οργανισμούς συνδεδεμένους με τον Λάρι Έλισον – που τώρα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για το κυβερνητικό συμβόλαιο της Ψηφιακής Ταυτότητας – αποπνέει κατάφωρη σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά ακόμη μιας προνομιακής συμφωνίας ανάμεσα σε εσωτερικούς του κόμματος και ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα».

Επίσημα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα βάσει του νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης δείχνουν ότι ο Τόνι Μπλερ συναντήθηκε με τον Πίτερ Κάιλ, τότε υπουργό Τεχνολογίας, στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού στο Λονδίνο, στις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Κατά τη συνάντηση, ο Τόνι Μπλερ «αναφέρθηκε στο έργο του Ellison Institute… και συνέστησε στον υπουργό να ενημερωθεί για το έργο τους», σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της δημόσιας διοίκησης που εξασφάλισε η ερευνητική ιστοσελίδα Democracy for Sale. Τόνισε ότι το ινστιτούτο θα μπορούσε να αποτελέσει «εξαιρετικό πόρο».

Τα έγγραφα δείχνουν ότι αξιωματούχος του υπουργείου Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας του Πίτερ Κάιλ έλαβε εντολή «να εξετάσει πώς θα πρέπει να συνεργαστούμε» με το ινστιτούτο. Ο Τόνι Μπλερ είναι μέλος του «faculty of fellows» του EIT, του οποίου η πανεπιστημιούπολη στην Οξφόρδη αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Τα πρακτικά δείχνουν επίσης ότι ο Τόνι Μπλερ ρώτησε τον υπουργό «πού θα μπορούσε να στηρίξει το υπουργείο» και υπογράμμισε τις τεράστιες οικονομίες κόστους που θα έφερνε η καθιέρωση ψηφιακών ταυτοτήτων. «Ο Τόνι Μπλερ σημείωσε ότι η κυβέρνηση της Ινδίας εξοικονόμησε 15 δισ. δολάρια από δαπάνες που χάνονταν σε απάτες χάρη στις ψηφιακές ταυτότητες», αναφέρεται στα πρακτικά.

Το Σάββατο, εκπρόσωποι του Τόνι Μπλερ δήλωσαν ότι στη συνάντηση συζητήθηκε «η επένδυση που πραγματοποιεί ο Λάρι Έλισον στην επιστήμη και την τεχνολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Κιρ Στάρμερ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την περασμένη εβδομάδα ανακοινώνοντας ότι όποιος θέλει να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακή ταυτότητα. Ο Τόνι Μπλερ υπήρξε διαχρονικός υποστηρικτής της πολιτικής αυτής και το think-tank του δήλωσε το Σάββατο στη Mail on Sunday ότι η εφαρμογή της θα «ενισχύσει τη βρετανική οικονομία».

Ωστόσο, οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών προειδοποιούν ότι εγκυμονεί τον κίνδυνο «δυστοπικού εφιάλτη», ενώ η σχετική διαδικτυακή αναφορά κατά του μέτρου ξεπέρασε το Σάββατο τα 1,6 εκατ. υπογραφές.

Ειδικοί στον τομέα της τεχνολογίας εκτιμούν ότι η Oracle – ο γίγαντας βάσεων δεδομένων και λογισμικού που συνίδρυσε ο Έλισον το 1977 – μπορεί να ωφεληθεί οικονομικά από την εισαγωγή του σχεδίου. Εκτιμάται ότι οι ταυτότητες θα βασιστούν σε μια τεράστια βάση δεδομένων «Δικαιώματος Εργασίας», με κόστος από 150 έως 400 εκατ. λίρες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



