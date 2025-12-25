Νέο ουκρανικό σχέδιο ειρήνης: Γιατί η Μόσχα εμφανίζεται αρνητική στα 20 σημεία Ζελένσκι

Την αντίδραση της Ρωσίας στο νέο σχέδιο των 20 σημείων για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, που παρουσίασε την Τετάρτη ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι New York Times. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα αντιμετωπίζει το ουκρανικό σχέδιο με έντονη καχυποψία, θεωρώντας το δύσκολα αποδεκτό τόσο στο πεδίο όσο και στο εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιχείρησε να επαναφέρει τη διαπραγμάτευση σε πλαίσιο που περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και έναν οδικό χάρτη ανοικοδόμησης της χώρας. Ο ίδιος χαρακτήρισε το σχέδιο «λογικό συμβιβασμό» σε σχέση με την πρόταση που είχε παρουσιαστεί τον Νοέμβριο από τους ειδικούς απεσταλμένους Πούτιν και Τραμπ.

«Απόλυτη κοροϊδία» λένε Ρώσοι αναλυτές

Στη Μόσχα, ωστόσο, η πρώτη αντίδραση ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Ο αναλυτής Αλεξέι Ναούμοφ χαρακτήρισε το σχέδιο «απόλυτη κοροϊδία», υποστηρίζοντας ότι στόχος του Κιέβου είναι να το παρουσιάσει στις ΗΠΑ ως συμβιβασμό και στη συνέχεια να κατηγορήσει τη Ρωσία για τυχόν αποτυχία.

Σύμφωνα με τους NYT, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει εδώ και δύο χρόνια σε δύο βασικές «κόκκινες γραμμές»: την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ και τον οριστικό αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Παρότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένων «παραχωρήσεων», ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την πλήρη κατάληψη του Ντονέτσκ.

Τα εδαφικά και η Ζαπορίζια στο επίκεντρο

Το ουκρανικό σχέδιο προβλέπει αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων από περιοχές όπως το Χάρκοβο και το Σούμι, ενώ προτείνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντονέτσκ, υπό όρους αμοιβαίας απόσυρσης. Ρώσοι αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι δεν επιλύεται το κρίσιμο ζήτημα των εδαφών ούτε το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Ο πόλεμος συνεχίζεται – και το διπλωματικό πόκερ

Παρά τις πιέσεις στην οικονομία, το Κρεμλίνο θεωρεί ότι έχει ακόμη περιθώρια στο πεδίο, ελέγχοντας περίπου τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ και διατηρώντας σταθερή ροή στρατολογήσεων. Ταυτόχρονα, η Ρωσία εμφανίζεται πρόθυμη να παραμείνει σε τροχιά διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, κυρίως για να αποφύγει νέες κυρώσεις και να μη χρεωθεί πλήρως την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times, το επόμενο διάστημα αναμένεται έντονο «έλξη και άπωση» γύρω από τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, με κίνδυνο νέων τριβών τόσο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσο και στο εσωτερικό του δυτικού στρατοπέδου.

