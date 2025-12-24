Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, 16χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο!
Όλα διαδραματίστηκαν στην Βάρδα και το θύμα μεταφέρθηκε στην Πάτρα στο Καραμανδάνειο
Στη Βάρδα την Τρίτη (23/122025) ένας 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικό του και ακολούθως διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα.
Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν τα κάλαντα και παράλληλα έκλεβαν ότι έβρισκαν στον…δρόμο τους!
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ο φερόμενος ως δράστης κατάφερε χτυπήματα με τα χέρια του στο θύμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.
Ο θύτης συνελήφθη από τις αρχές όπως και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του
