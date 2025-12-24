Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, 16χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο!

Όλα διαδραματίστηκαν στην Βάρδα και το θύμα μεταφέρθηκε στην Πάτρα στο Καραμανδάνειο

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, 16χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο!
24 Δεκ. 2025 22:55
Pelop News

Στη Βάρδα την Τρίτη (23/122025) ένας 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού  από συνομήλικό του και ακολούθως διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα.

Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν τα κάλαντα και παράλληλα έκλεβαν ότι έβρισκαν στον…δρόμο τους!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ο φερόμενος ως δράστης κατάφερε χτυπήματα με τα χέρια του στο θύμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο θύτης συνελήφθη από τις αρχές όπως και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του

