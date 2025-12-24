Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, 16χρονος έστειλε στο νοσοκομείο 16χρονο!

Στη Βάρδα την Τρίτη (23/122025) ένας 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικό του και ακολούθως διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα.

Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν τα κάλαντα και παράλληλα έκλεβαν ότι έβρισκαν στον…δρόμο τους!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ο φερόμενος ως δράστης κατάφερε χτυπήματα με τα χέρια του στο θύμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο θύτης συνελήφθη από τις αρχές όπως και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



