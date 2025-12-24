Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν τα κάλαντα και παράλληλα έκλεβαν ότι έβρισκαν στον…δρόμο τους!

Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία

24 Δεκ. 2025 22:25
Pelop News

Στην Πάτρα σήμερα (24/12/2025) παραμονές Χριστουγέννων χειροπέδες πέρασαν σε τέσσερις ανήλικους από 11 έως 15 ετών αστυνομικοί, καθώς παράλληλα με τα κάλαντα έκλεβαν αντικείμενα που είχαν αφήσει οι κάτοικοι έξω από τα σπίτια τους.

Οι συγκεκριμένοι ανήλικοι χτυπούσαν τα κουδούνια για τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και στη συνέχεια αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα και οτιδήποτε βρέθηκε στον…δρόμο τους σε εξωτερικούς χώρους σπιτιών.

Έκλεψαν από αθλητικά παπούτσια μέχρι μπουφάν και άλλα αντικείμενα. Από την Ασφάλεια σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους και πλέον η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης.

