Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν τα κάλαντα και παράλληλα έκλεβαν ότι έβρισκαν στον...δρόμο τους!

Στην Πάτρα σήμερα (24/12/2025) παραμονές Χριστουγέννων χειροπέδες πέρασαν σε τέσσερις ανήλικους από 11 έως 15 ετών αστυνομικοί, καθώς παράλληλα με τα κάλαντα έκλεβαν αντικείμενα που είχαν αφήσει οι κάτοικοι έξω από τα σπίτια τους.

Πάτρα: Υπάλληλοι πρόλαβαν απόπειρα κλοπής σε σούπερ μάρκετ

Οι συγκεκριμένοι ανήλικοι χτυπούσαν τα κουδούνια για τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και στη συνέχεια αφαιρούσαν ρούχα και υποδήματα και οτιδήποτε βρέθηκε στον…δρόμο τους σε εξωτερικούς χώρους σπιτιών.

Έκλεψαν από αθλητικά παπούτσια μέχρι μπουφάν και άλλα αντικείμενα. Από την Ασφάλεια σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους και πλέον η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



