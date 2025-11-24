Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Το σχέδιο που φέρνει χιλιάδες κλειστά σπίτια ξανά στην αγορά

Προετοιμάζεται νέο στεγαστικό πρόγραμμα με στόχο την είσοδο 30.000-35.000 ακινήτων στην αγορά

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Το σχέδιο που φέρνει χιλιάδες κλειστά σπίτια ξανά στην αγορά
24 Νοέ. 2025 8:10
Pelop News

Εντατικά προχωρούν οι προετοιμασίες για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026. Το πρόγραμμα στοχεύει να ενεργοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου και να φέρει στην αγορά από 30.000 έως 35.000 ανακαινισμένα ακίνητα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες οριστικοποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός, ο οποίος θα βασιστεί σε ανακατανομή ευρωπαϊκών πόρων από άλλα προγράμματα. Η ελληνική πλευρά είχε ήδη ζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση κοινοτικών κονδυλίων, ώστε να καλυφθούν παρεμβάσεις ανακαίνισης που δεν περιορίζονται μόνο σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξασφαλιστεί 400–450 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση πρόσθετων πόρων. Την υλοποίηση θα στηρίξουν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα τραπεζικά ιδρύματα, με στόχο το πρόγραμμα να λειτουργήσει με γρήγορους ρυθμούς. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90%.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστούν τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που ισχύουν στο «Σπίτι μου 2», με το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσής τους. Παράλληλα, εντός του επόμενου έτους σχεδιάζεται ακόμη μία δράση για το στεγαστικό, με στόχο την αξιοποίηση περισσότερων κλειστών ακινήτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται και η παράδοση της «εργαλειοθήκης» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα αποτελεί βάση δεδομένων με αποτελεσματικές πολιτικές και κοινές προκλήσεις ανά περιφέρεια.

Παράταση στο «Σπίτι μου 2»

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υπαγωγής στο «Σπίτι μου 2» έχει παραταθεί έως τις 31 Μαΐου 2026, ενώ οι εκταμιεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Το πρόγραμμα έχει ήδη απορροφήσει το 65% των διαθέσιμων πόρων, με συνολικά 1,3 δισ. ευρώ να έχουν δεσμευθεί. Συνολικά, μέσω των δύο φάσεων του «Σπίτι μου», περισσότερα από 18.000 νοικοκυριά έχουν αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία.

