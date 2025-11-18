Νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών: Δείτε τα ακίνητα «φιλέτα» που βγαίνουν στο σφυρί στην Αχαΐα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει την πίεση στους μεγαλοοφειλέτες με ένα νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών ακινήτων έως και τους πρώτους μήνες του νέου έτους. Στόχος είναι η είσπραξη σημαντικού μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά και η δημιουργία ισχυρού αποτρεπτικού μηνύματος ώστε οι οφειλέτες να ενταχθούν σε προγράμματα ρύθμισης.

Το φάσμα των ακινήτων που θα εκπλειστηριαστούν είναι ευρύ: από μικρούς βοηθητικούς χώρους όπως αποθήκες (τιμές πρώτης προσφοράς από 1.000–5.000 €) έως μεγάλες εκτάσεις, επαγγελματικά κτίρια και πολυτελείς κατοικίες. Σημειώνεται ότι η τιμή εκκίνησης μπορεί να φτάσει έως και 1.650.000 €, όπως στην περίπτωση ενός ξενοδοχείου στην Κυανή Ακτή στην Αχαΐα.

Πλειστηριασμοί για ακίνητα «φιλέτα» στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα ξεχωρίζουν ιδιαίτερα μεγάλες περιπτώσεις:

Στις 3 Δεκεμβρίου 2025 βγαίνουν στο σφυρί τέσσερα ακίνητα στην Πάτρα με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς άνω του 1,2 εκατ. ευρώ: κτίριο διαμερισμάτων 855 τ.μ. στην οδό Σουνίου (375.635 ευρώ), μεζονέτα 203 τ.μ. στην Παραλία Προαστείου (325.000 ευρώ), διώροφη μονοκατοικία 214 τ.μ. στα Βερναδέικα Ακταίου (300.000 ευρώ) και διαμέρισμα 135 τ.μ. (228.000 ευρώ).

βγαίνουν στο σφυρί με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς άνω του 1,2 εκατ. ευρώ: κτίριο διαμερισμάτων 855 τ.μ. στην οδό Σουνίου (375.635 ευρώ), μεζονέτα 203 τ.μ. στην Παραλία Προαστείου (325.000 ευρώ), διώροφη μονοκατοικία 214 τ.μ. στα Βερναδέικα Ακταίου (300.000 ευρώ) και διαμέρισμα 135 τ.μ. (228.000 ευρώ). Στις 17 Δεκεμβρίου 2025 μονοκατοικία 505 τ.μ. στα Συχαινά με τιμή εκκίνησης περίπου 415.000 ευρώ.

με τιμή εκκίνησης περίπου 415.000 ευρώ. Στις 28 Ιανουαρίου 2026 ξενοδοχειακή μονάδα 3 αστέρων στην Κυανή Ακτή Αχαΐας, εμβαδού 3.554 τ.μ. σε οικόπεδο 3.191 τ.μ., με 89 δωμάτια, πισίνα και χώρο στάθμευσης – τιμή πρώτης προσφοράς 1.640.000 ευρώ.

3 αστέρων στην Κυανή Ακτή Αχαΐας, εμβαδού 3.554 τ.μ. σε οικόπεδο 3.191 τ.μ., με 89 δωμάτια, πισίνα και χώρο στάθμευσης – τιμή πρώτης προσφοράς 1.640.000 ευρώ. Στις 25 Φεβρουαρίου 2026 επαγγελματικό κτίριο-σταθμός αυτοκινήτων 3.550 τ.μ. στη συμβολή Νόρμαν και Κορίνθου στην Πάτρα, με τιμή εκκίνησης 544.000 ευρώ.

Η πίεση που ασκεί η ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση ρευστοποίηση: η στρατηγική επιδιώκει και την ανακοπή της συνολικής ανοδικής πορείας των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που σήμερα ξεπερνούν τα 111,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο αριθμός των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο 2025 μόνο, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, το ανεξόφλητο ποσό φόρων που συγκεντρώθηκε έφτασε τα 5,7 δισ. €. Παρά τις μαζικές κλήσεις της ΑΑΔΕ τον Ιούνιο για ένταξη σε ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων, η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη, αναγκάζοντας την Αρχή να προχωρήσει σε πιο άμεσα αναγκαστικά μέτρα.

Διαδικασία και νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τη διαδικασία, πριν από κάθε κατάσχεση κοινοποιείται ατομική ειδοποίηση υπερημερίας. Μετά την κατάσχεση, ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα διάθεσης του ακινήτου, ενώ ο πλειστηριασμός πρέπει να οριστεί εντός 4 μηνών και να διενεργηθεί το αργότερο σε 5 μήνες.

Σε περίπτωση που ένας προγραμματισμένος πλειστηριασμός δεν πραγματοποιηθεί, η ΑΑΔΕ πρέπει να εκδώσει νέο πρόγραμμα εντός ενός έτους, εκτός αν υπάρχουν «σπουδαίοι λόγοι». Παράλληλα, η έκδοση νέου προγράμματος μετά τις νόμιμες προθεσμίες δεν καθιστά αυτόματα άκυρο τον πλειστηριασμό.

Η αναστολή είναι δυνατή μόνο με υπαγωγή σε ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

