Νέο τροχαίο στην επικίνδυνη διασταύρωση Γλαύκου – Ακρωτηρίου στην Πάτρα

Νέο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στη διασταύρωση των οδών Γλαύκου και Ακρωτηρίου στην Πάτρα, γνωστή ως «καρμανιόλα» λόγω της επικινδυνότητάς της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα ένας εκ των οδηγών να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η Τροχαία Πατρών διενεργεί έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ατύχημα.

