Νέο ΒΙΝΤΕΟ από τη συντριβή στο Χάντσον: Τι δείχνουν τα νέα πλάνα για τον θάνατο του CEO της Siemens και της οικογένειάς του

Τρομακτικά νέα πλάνα από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον σοκάρουν την παγκόσμια κοινή γνώμη, αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα γύρω από τα ακριβή αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε την Πέμπτη 10 Απριλίου 2025. Θύματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens Ισπανίας Αγκουστίν Εσκόμπαρ, η σύζυγός του Μέρσε Καμπρούμπι Μοντάλ και τα τρία τους παιδιά, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, καθώς και ο 36χρονος πιλότος του ελικοπτέρου.

Στο σοκαριστικό βίντεο, που ήρθε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά τη συντριβή, καταγράφεται όχι μόνο η πτώση του ελικοπτέρου αλλά και η απότομη αποκόλληση των λεπίδων του βασικού ρότορα, οι οποίες πέφτουν κάθετα στο νερό. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους ειδικούς στο συμπέρασμα πως πιθανότατα προηγήθηκε μηχανική αστοχία που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της ουράς του ελικοπτέρου και την απώλεια ελέγχου του σκάφους.

Το νέο βίντεο

Ο πρώην στρατιωτικός πιλότος και δικηγόρος Τζιμ Μπράουχλε, σχολιάζοντας το βίντεο στη Daily Mail, ανέφερε: «Φαίνεται ότι ο ρότορας χτύπησε το κύριο σώμα του ελικοπτέρου, προκαλώντας ένα μη αναστρέψιμο γεγονός. Οι πιθανές αιτίες είναι μηχανική βλάβη ή απότομοι ελιγμοί, αλλά μόνο η πλήρης έρευνα θα δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις».

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας New York Helicopter, στην οποία ανήκε το ελικόπτερο, δήλωσε συντετριμμένος, επιβεβαιώνοντας πως λίγο πριν την πτώση, ο πιλότος είχε αναφέρει ότι ξέμενε από καύσιμα. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε πως από το υλικό του βίντεο προκύπτει ξεκάθαρα πως ο ρότορας είχε αποκολληθεί: «Δεν έχω δει κάτι παρόμοιο στα 30 χρόνια καριέρας μου», είπε στη New York Post.

Η οικογένεια είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη από τη Βαρκελώνη λίγες ώρες νωρίτερα και απολάμβανε την πρώτη τους περιήγηση με ελικόπτερο στην πόλη. Η πτήση, που είχε σκοπό να περάσει πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και την γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον, κατέληξε σε μια ανείπωτη τραγωδία.

⚡️⚡️ Head of Siemens killed in NYC helicopter crash

A private sightseeing helicopter crashed into the Hudson River near Manhattan. On board was Siemens CEO Agustin Escobar — he died along with his wife and three children.

Before impact, the chopper lost its tail boom and main… pic.twitter.com/CKlo3W2687

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2025