Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από το Ισραήλ: Πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – Νεκρός επιστήμονας

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21 Ιουνίου) σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο Ισφαχάν. Σύμφωνα με τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), οι επιθέσεις είχαν στόχο να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετά το αρχικό πλήγμα της 13ης Ιουνίου, το οποίο είχε καταστρέψει κρίσιμες υποδομές μετατροπής ουρανίου και ερευνητικά εργαστήρια.

Παρά τις σοβαρές καταστροφές, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως δεν υπήρξε διαρροή επικίνδυνων υλικών από τις εγκαταστάσεις.

Νεκρός κορυφαίος επιστήμονας

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν ότι ο πυρηνικός επιστήμονας Isar Tabatabai-Qamsheh και η σύζυγός του σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό ισραηλινό πλήγμα, αυτή τη φορά με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Τεχεράνη. Ο Qamsheh φέρεται να είχε νευραλγική θέση στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στοχευμένη φύση της επίθεσης.

