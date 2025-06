Κλιμακώνεται η κόλαση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν φλέγεται, ο Τραμπ μετρά αντίστροφα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας, ξημερώματα Σαββάτου (21.06.2025), με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ρίχνει λάδι στη φωτιά μέσω δηλώσεών του.

Μιλώντας στο Air Force One, ο Τραμπ επανέλαβε ότι έχει δώσει «προθεσμία δύο εβδομάδων» για να αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εμπλακούν άμεσα στο μέτωπο, διαμηνύοντας πως ενδέχεται να πάρει την απόφαση ακόμη νωρίτερα. Παράλληλα, απέρριψε ως «ανίσχυρη» τη διπλωματική προσπάθεια της Ευρώπης, δηλώνοντας πως «το Ιράν δεν θέλει να συζητήσει με την Ευρώπη. Θέλουν να μιλήσουν μαζί μας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκαλύψει τις προθέσεις του, αφήνοντας το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής ανοιχτό: «Ίσως το κάνω, ίσως όχι», απάντησε σε σχετική ερώτηση. Υποστήριξε δε πως οι Ιρανοί επικοινώνησαν με την Ουάσινγκτον για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό τους πρόγραμμα, αλλά η Τεχεράνη έσπευσε να διαψεύσει.

Δείτε ζωντανή εικόνα

Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον νέο διοικητή της μονάδας drones των Φρουρών της Επανάστασης. Φήμες κάνουν λόγο και για εξουδετέρωση του νέου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αμπντουλ Ραχίμ Μουσαβί.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Ισφαχάν, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο συγκρότημα πυρηνικών ερευνών της χώρας. Η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε, όπως και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, ενόσω το Ισραήλ εξαπολύει νέο κύμα επιθέσεων.

#Breaking. According to rumor intelligence (RUMINT), the Major General Abdul Rahim Mousavi, the newly appointed Chief of Staff of the #Iran‘s Armed Forces, was successfully eliminated by the #Israel Air Force in Salariyeh neighborhood of #Qom. #OperationRisingLion https://t.co/5zUfzg69by pic.twitter.com/PsQ1UAgfsV

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 21, 2025