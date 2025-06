Σοκαριστικό βίντεο: H στιγμή που οι IDF εξουδετερώνουν τον διοικητή όπλων της Δύναμης Quds στο Ιράν

Ο Μπενάμ Σαριγιαρί, υψηλόβαθμος διοικητής της Μονάδας Μεταφοράς Όπλων της Δύναμης Quds του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σκοτώθηκε σε αεροπορικό χτύπημα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στο δυτικό Ιράν. Το χτύπημα χαρακτηρίζεται «ακριβές» και, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, αποτελεί πλήγμα-κλειδί στο δίκτυο εξοπλισμού παραστρατιωτικών οργανώσεων της Μέσης Ανατολής.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινές πηγές, ο Σαριγιαρί είχε καθοριστικό ρόλο στη διοχέτευση όπλων από το ιρανικό καθεστώς προς οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι Χούθι της Υεμένης, ενώ συμμετείχε στη χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυσή τους. Η εξόντωσή του σημειώθηκε ενώ ταξίδευε, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων από το Ισραήλ.

«Πρόκειται για έναν βασικό κρίκο στην αλυσίδα πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ», σημείωσαν οι IDF, τονίζοντας πως το πλήγμα αποδυναμώνει την ικανότητα των οργανώσεων να ανασυνταχθούν.

Η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατιωτικό σχέδιο αποδυνάμωσης της ιρανικής ηγεσίας στο πεδίο, καθώς νωρίτερα το Ισραήλ ανακοίνωσε και την εξόντωση του Σαΐντ Ιζαντί, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Διεύθυνσης της Δύναμης Quds. Ο Ιζαντί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, είχε ηγηθεί της ενίσχυσης της Χαμάς πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η στιγμή της εξόντωσης του διοικητή

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.

Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/O9nEjuauuW

