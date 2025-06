Ισραηλινή επιχείρηση εξόντωσε ανώτερο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Ο Σαΐντ Ιζαντί, κορυφαίο στέλεχος της Δύναμης Quds του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και επικεφαλής της Παλαιστινιακής Διεύθυνσης, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Κομ του Ιράν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

Ο Ιζαντί θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη διασύνδεση του Ιράν με τη Χαμάς. Ο Κατζ δήλωσε ότι «χρηματοδότησε και εξόπλισε τη Χαμάς πριν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», χαρακτηρίζοντας τον θάνατό του ως «μεγάλη επιτυχία για την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών και την Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ». Όπως πρόσθεσε, «η δικαιοσύνη για τα θύματα και τους ομήρους αποδίδεται – το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα φτάσει σε όλους τους εχθρούς του».

#BREAKING Israel claims it killed Saeed Izadi, head of Iran’s Quds Force Palestine Corps, in Qom strike, according to Defense Minister Katz pic.twitter.com/1GuLGwvCWT

Ο υπουργός Άμυνας υπενθύμισε παλαιότερο έγγραφο που είχε δώσει στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτες της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ και Μοχάμεντ Ντέιφ, είχαν αποστείλει επιστολή προς τον διοικητή της Δύναμης Quds, Ισμαήλ Καανί, ήδη από τον Ιούνιο του 2021. Σε αυτή ζητούσαν 500 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των στρατιωτικών τους σχεδίων, που όπως αποκαλύφθηκε, σχετίζονταν με την επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Ιζαντί φέρεται να είχε αποδεχθεί το αίτημα της Χαμάς, διαβεβαιώνοντας ότι «παρά την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει ο ιρανικός λαός, η υποστήριξη στον αγώνα ενάντια στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το ιρανικό καθεστώς».

#BREAKING: Saeed Izadi, commander of the Palestine Corps within Iran’s Quds Force, was killed in a strike on an apartment in Qom, Israeli Defense Minister Israel Katz said Saturday.

Katz said Izadi was responsible for funding and arming Hamas ahead of the October 7 attack, and… pic.twitter.com/C1Mv7MsuWW

— Iran International English (@IranIntl_En) June 21, 2025