Νεοχώρι Μεσολογγίου: Πολλές προσαγωγές για εκμετάλλευση εργατών γης

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, αλλοδαπός άνδρας φέρεται να κρατούσε τα διαβατήρια περίπου σαράντα ανθρώπων, με σκοπό να τους απασχολεί σε αγροτικές εργασίες έναντι ιδιαίτερα χαμηλής ημερήσιας αμοιβής

Νεοχώρι Μεσολογγίου: Πολλές προσαγωγές για εκμετάλλευση εργατών γης
26 Νοέ. 2025 21:12
Pelop News

Σύμφωνα με πληροφορίες σε εξέλιξη βρίσκεται διερεύνηση από την αστυνομία στο Νεοχώρι Μεσολογγίου για πιθανή εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών γης.

Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα

Συγκεκριμένα υπήρξε καταγγελία για πιθανή εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών γης. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, αλλοδαπός άνδρας φέρεται να κρατούσε τα διαβατήρια περίπου σαράντα εργατών, με σκοπό να τους απασχολεί σε αγροτικές εργασίες έναντι ιδιαίτερα χαμηλής ημερήσιας αμοιβής.

Ήδη, για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί προσαγωγές ατόμων, όμως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, καθώς η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και τα στοιχεία εξακολουθούν να εξετάζονται.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα των εργαζομένων κρατούνταν χωρίς τη συναίνεσή τους, τότε η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος, με πιθανές ποινικές συνέπειες που σχετίζονται με εκμετάλλευση, παραβίαση δικαιωμάτων και παράνομη κατακράτηση προσωπικών εγγράφων

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:13 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:02 ΗΠΑ: Πυροβόλησαν άνδρες της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο, ΒΙΝΤΕΟ
21:54 Κέρκυρα: Η Adel στη «σφυροκοπά» ανελέητα! Πλημμύρισαν δρόμοι, αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 «Άρχισαν να δίνουν χαστούκια στα παιδιά, ένας έδωσε κουτουλιά στο μέτωπο στον γιο μου και άλλος του γροθιά στην αριστερή κάτω γνάθο», ωμή βία στη Θεσσαλονίκη
21:33 Tα 8.000 ευρώ, τα κοσμήματα από ελεφαντόδοντο, το σπασμένο βάζο και το μίσος οδήγησαν στη Σαλαμίνα στη δολοφονία της 75χρονης
21:22 Έκτακτο 112 για κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία
21:12 Νεοχώρι Μεσολογγίου: Πολλές προσαγωγές για εκμετάλλευση εργατών γης
21:03 Δύο νεκροί σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ Πρεσπών
20:52 Πάτρα: Σύλληψη ανηλίκων για ρίψη κροτίδας και τραυματισμό 12χρονου σε σχολικό συγκρότημα
20:42 Ένοπλες Δυνάμεις: Τριήμερο πένθος για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ σε πεδίο βολής στη Ρόδο
20:31 Η 12άδα της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Ρουμανία, ποιοι έμειναν «εκτός»
20:21 Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίσθηκε στη Βουλή η σύμβαση για την ανέγερση μονάδας «Νίκος Κούρκουλος» στην Πάτρα
20:08 Λειψυδρία: Κόκκινος συναγερμός για την Αθήνα την Παρασκευή, μεγάλο πρόβλημα για Πάτμο και Λέρο!
19:59 «Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος» βγήκε από την εντατική ο Χοτοκουρίδης, το μήνυμα του!
19:50 Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ
19:47 Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες
19:36 «Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν
19:25 Βία και απειλές στον Βόλο, «ζωντάνεψε» πάλι το δράμα της 16χρονης που μαρτύρησε στα χέρια των γονιών της
19:24 Ανδρέας Κατσανιώτης : Η δωρεά της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας  «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη
19:13 «Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε» αποκαλυπτικός ο πνευματικός της Δασκάλας στο Λουτράκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ