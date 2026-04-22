Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Με το «κύμα» υπέρ Τσίπρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων εισέρχεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς μετά τον Συμεών Κεδίκογλου, ένας ακόμη βουλευτής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, τοποθετείται δημόσια υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας ευθέως τη σημερινή πορεία του κόμματος υπό την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», ο βουλευτής Αχαΐας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής μετακίνησης. «Εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η επαναδραστηριοποίηση του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για την ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν δίστασε να περιγράψει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ με μελανά χρώματα, υποστηρίζοντας πως η παρούσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. «Κάτι πρέπει να γίνει ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση», ανέφερε, ασκώντας έντονη πίεση στην ηγεσία του κόμματος.

Όσον αφορά την κοινοβουλευτική του έδρα, ο βουλευτής Αχαΐας κράτησε αποστάσεις από το ενδεχόμενο παραίτησης, σημειώνοντας ότι οι έδρες ανήκουν κατά το ήμισυ στο κόμμα και κατά το ήμισυ στους πολίτες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος ή σε νέο σχήμα.

Σε εξέλιξη το «κύμα» υπέρ Τσίπρα

Η παρέμβαση Παναγιωτόπουλου έρχεται να ενισχύσει τις δηλώσεις του Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος νωρίτερα είχε υποστηρίξει πως η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει θετικά ένα νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

