Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Με το «κύμα» υπέρ Τσίπρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δηλώνει «με τον Τσίπρα είτε έτσι είτε αλλιώς», προμηνύοντας διασπάσεις.

22 Απρ. 2026 18:07
Pelop News

Σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων εισέρχεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς μετά τον Συμεών Κεδίκογλου, ένας ακόμη βουλευτής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, τοποθετείται δημόσια υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας ευθέως τη σημερινή πορεία του κόμματος υπό την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», ο βουλευτής Αχαΐας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής μετακίνησης. «Εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η επαναδραστηριοποίηση του πρώην πρωθυπουργού αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για την ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν δίστασε να περιγράψει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ με μελανά χρώματα, υποστηρίζοντας πως η παρούσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. «Κάτι πρέπει να γίνει ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση», ανέφερε, ασκώντας έντονη πίεση στην ηγεσία του κόμματος.

Όσον αφορά την κοινοβουλευτική του έδρα, ο βουλευτής Αχαΐας κράτησε αποστάσεις από το ενδεχόμενο παραίτησης, σημειώνοντας ότι οι έδρες ανήκουν κατά το ήμισυ στο κόμμα και κατά το ήμισυ στους πολίτες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος ή σε νέο σχήμα.

Σε εξέλιξη το «κύμα» υπέρ Τσίπρα

Η παρέμβαση Παναγιωτόπουλου έρχεται να ενισχύσει τις δηλώσεις του Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος νωρίτερα είχε υποστηρίξει πως η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει θετικά ένα νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

18:54 Ηλιούπολη: Παραδόθηκε ο οδηγός που αναζητούνταν για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή
18:50 62.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Λίβανο
18:45 Μελέτες προειδοποιούν: Πώς τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν τη σκέψη και τη μνήμη
18:41 Οδηγία στους Βέλγους για βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης, τι να περιείχε
18:36 Ζάκυνθος: Συναγερμός για λεπτοσπείρωση, μια γυναίκα νοσηλεύεται στην Πάτρα
18:32 Μαρινάκης: «Χωρίς πανηγυρισμούς επιστρέφουμε 500 εκατ. ευρώ στους πολίτες»
18:29 Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
18:22 Κώδικας Αυθεντικότητας: Πώς οι Τοπικές Παραδόσεις Γίνονται Παγκόσμια Τάση Μόδας
18:22 Κεφαλονιά – Υπόθεση Μυρτούς: Καταρρέει το αφήγημα των συλληφθέντων, τα τελευταία μηνύματα στην μητέρα της
18:20 Δείτε σε ποια ομάδα κλείνει ο πατρινός Αλέξανδρος Ράπτης!
18:12 Eurovision: Δείτε τι αποκάλυψε ο «Akylas» για τον τελικό της Βιέννης
18:07 Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Με το «κύμα» υπέρ Τσίπρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
18:03 Η Παναχαϊκή νίκησε και στο Ληξούρι και προκρίθηκε στους τελικούς
18:00 Η Τατιάνα Λοβέρδου μιλάει έξω από τα δόνια στην «Π»: «Απαγορευμένη η σύμπραξη με το ΔΗΠΕΘΕ»
17:55 Ντουμπάι: Γιατί κλείνουν τα εμβληματικά ξενοδοχεία
17:54 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:46 Γεραπετρίτης: Σοβαρές ζημιές στο πλοίο «Epaminondas», διαψεύδεται η κατάσχεση από το Ιράν
17:44 Δείτε τι λύση βρήκε η Lufthansa για να εξοικονομήσει καύσιμα
17:39 Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη
17:38 Λίβανος: Τρεις νεκροί από αεροπορικές επιδρομές
