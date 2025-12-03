Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης – Λιβάνιος: «Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών» ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο κ. Λιβάνιος, όπου συγκεντρώνονται εκπρόσωποι των δήμων της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων — στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ανοίξει η κυβέρνηση για τον νέο Κώδικας Αυτοδιοίκησης και τον νέο εκλογικό νόμο. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο υπουργός τόνισε: «Πρόκειται για μεγάλη αλλαγή που επηρεάζει τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών. Ηρθαμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πουν οι δήμαρχοι. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών».



Μια θεσμική μεταρρύθμιση με ορίζοντα την Αυτοδιοίκηση του αύριο

Ο νέος Κώδικας, περισσότερων από 300 σελίδων, έρχεται να συγκεντρώσει, να κωδικοποιήσει και να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των αρμοδιοτήτων των δήμων και των περιφερειών — θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας. Η σημερινή διαβούλευση πραγματοποιείται με αφορμή και τον νέο εκλογικό νόμο, έπειτα από την παράδοση της πρότασης της κυβέρνησης στην ΚΕΔΕ τη Δευτέρα. Ο νόμος βρίσκεται σε επεξεργασία ήδη από το 2024.

Διαβάστε επίσης: Με ψήφο και από το κινητό: Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, 307 σελίδες αλλαγών για δήμους και περιφέρειες

Η βασική και ενδεχομένως πιο ριζική αλλαγή αφορά τον εκλογικό μηχανισμό: διατηρείται το όριο εκλογής σε 42% + 1 ψήφο (αντί για 43%), αλλά καταργείται ο δεύτερος γύρος. Αν κανένας συνδυασμός δεν φτάσει στο όριο, ενεργοποιείται δεύτερο στάδιο προσμέτρησης, όπου λαμβάνονται υπόψη και οι ψήφοι δεύτερης προτίμησης — οι λεγόμενες «εναλλακτικές ψήφοι». Στα άρθρα 57 και 58 προβλέπεται πως ο νικητής του συνδυασμού που συγκεντρώνει την απόλυτη ή — μετά τις εναλλακτικές ψήφους — σχετική πλειοψηφία, ανακηρύσσεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση θα λαμβάνεται με δημόσια κλήρωση.

Προς ψηφιακή αυτοδιοίκηση και ενίσχυση της συμμετοχής

Ο νέος Κώδικας δεν περιορίζεται στα εκλογικά. Φέρνει πολύπλευρες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και των επιτροπών — μεταξύ άλλων αναμένεται να θεσμοθετηθούν τα τοπικά ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα. Μεταξύ των καινοτομιών, είναι η δυνατότητα οι πολίτες να ψηφίζουν από το κινητό τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2028.

Η διαδικασία θα είναι ασφαλής, με ταυτοποίηση μέσω κινητού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα διασφαλίζει μυστικότητα, μοναδικότητα και εγκυρότητα της ψήφου. Η παραδοσιακή κάλπη δεν καταργείται — λειτουργεί παράλληλα — ενώ ο εκλογέας θα έχει τη δυνατότητα να διορθώνει την ψήφο του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα σχεδιάζεται ηλεκτρονική διενέργεια δημοψηφισμάτων από τους δήμους σε τοπικά ζητήματα, για τα οποία οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν απευθείας. Το αποτέλεσμα θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα γίνεται δεκτό ως έγκυρο εφόσον συμμετάσχει τουλάχιστον το 30% των εκλογέων. Η εφαρμογή του μέτρου προβλέπεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2026 — μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Οικονομική ενίσχυση και διαφάνεια στη διαχείριση

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, προβλέπεται αυτόματη αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) όταν αυξάνεται η μισθοδοσία — ικανοποιώντας ένα διαρκές αίτημα της Αυτοδιοίκησης για ισχυρότερο δημοσιονομικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, εισάγονται νέοι κανόνες οικονομικής διαχείρισης: πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ενισχυμένη διαφάνεια και λογοδοσία.

Σημαντική θεσμική τομή είναι η πρόβλεψη για τη σύσταση μόνιμης υπηρεσίας εποπτείας μέσω του ΑΣΕΠ, η κατάργηση της χωρικής αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και η δημιουργία Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου για αιρετούς. Επίσης, η αυτοδίκαιη αργία δημάρχων και αντιδημάρχων θα τίθεται μόνο μετά από τελεσίδικη καταδίκη και θα ισχύει εξαίρεση από τη διαδικασία αυτοφώρου.

Τα επόμενα βήματα — Η γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ

Σήμερα στις 11:00, οι ηγέτες των ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων συναντήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών με τον Υπουργό Εσωτερικών, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Caravel». Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να διατυπωθούν οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης επί του νέου Κώδικα.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της τοπικής διοίκησης — με στόχο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Σε μία περίοδο που οι προκλήσεις για τους δήμους και τις περιφέρειες πολλαπλασιάζονται, η αλλαγή αυτή φιλοδοξεί να δώσει νέα πνοή στην Αυτοδιοίκηση.

